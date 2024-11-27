Ненависть іде від тих, хто не хоче помічати війни, – у Полтавському ТЦК зробили різку заяву

В Україні склалося неоднозначне ставлення до працівників ТЦК. Майор Роман Істомін відреагував на негатив, який виливається на співробітників військкомату.

За словами начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, переважна більшість тих, хто служить у військкоматі, є воїнами із бойовим досвідом, які отримали поранення і були змушені перевестися у тил, передає 24 Канал.

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Віртуальних сердечок для ЗСУ замало, потрібна особиста участь

Так, майор пригадав, що люди закликали до того, аби повістки роздавали військові після поранень. Тепер інші зазначають, що воїни, які пройшли бої з окупантами і постраждали, змушені на себе отримувати весь негатив, спрямований на ТЦК.

Люди багато що кажуть, багато чим виправдовують своє небажання захищати Батьківщину. Але ж усі розуміють, що це лише виправдання. Ось і знаходять винних в особі військовослужбовців ТЦК,

– наголосив Істомін.

За словами майона, "ненависть іде від тих, хто не хоче помічати війни". Людей дратує, коли до них підходять військовослужбовці ТЦК і кажуть, що "віртуальних сердечок в соцмережах для ЗСУ або навіть донатів по 50 гривень щотижня – замало", війна триває, і армія потребує поповнення.

Найкраща подяка Збройним Силам від громадян – особиста допомога у відбитті ворожої збройної агресії,

– зазначив Істомін.

Нагадаємо, що у Раді нещодавно виступили з ідеєю розформувати ТЦК і натомість утворити рекрутингові центри з цивільних.