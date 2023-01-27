Затягнуть війну, – президент Хорватії зашкварився заявою про танки для України

Президент Хорватії Зоран Миланович відзначився скандальною заявою. Він заявив, що допомога західних партнерів України лише "затягне війну".

Зоран Миланович заявив, що якщо США і Росія не дійдуть згоди, війна в Україні не припиниться. Про це він сказав в ефірі хорватського телеканалу N1 26 січня.

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Скандальна заява президента Хорватії

Він сказав, що сподівається, що між Вашингтоном і Москвою відбуваються "якісь переговори", інакше "світ рухатиметься до третьої світової війни".

Також Миланович висловився щодо надання Україні танків. Він сказав, що це лише "затягне війну". І додав, що і "російські, й американські танки горять однаково".

Можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії. Я завжди виступатиму за це. Ті, хто хоче догодити комусь у Брюсселі, можуть виступати за це, але я не буду,

– сказав президент Хорватії.

Миланович наголосив, що Хорватія не бере участі у війні з Росією.

"Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що ми маємо об'єднуватися, тому що, цитую, ми воюємо з Росією. Я цього не знав. Можливо, Німеччина знову воює з Росією, щасти їм, можливо, у них усе вийде краще, ніж 70 років тому", – сказав Миланович.

Наостанок він додав, що вже давно у політиці, але "такого божевілля він ще не бачив".

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