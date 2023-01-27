Затягнуть війну, – президент Хорватії зашкварився заявою про танки для України
Джерело:N1
Президент Хорватії Зоран Миланович відзначився скандальною заявою. Він заявив, що допомога західних партнерів України лише "затягне війну".
Зоран Миланович заявив, що якщо США і Росія не дійдуть згоди, війна в Україні не припиниться. Про це він сказав в ефірі хорватського телеканалу N1 26 січня.
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Скандальна заява президента Хорватії
Він сказав, що сподівається, що між Вашингтоном і Москвою відбуваються "якісь переговори", інакше "світ рухатиметься до третьої світової війни".
Також Миланович висловився щодо надання Україні танків. Він сказав, що це лише "затягне війну". І додав, що і "російські, й американські танки горять однаково".
Можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії. Я завжди виступатиму за це. Ті, хто хоче догодити комусь у Брюсселі, можуть виступати за це, але я не буду,
– сказав президент Хорватії.
Миланович наголосив, що Хорватія не бере участі у війні з Росією.
"Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що ми маємо об'єднуватися, тому що, цитую, ми воюємо з Росією. Я цього не знав. Можливо, Німеччина знову воює з Росією, щасти їм, можливо, у них усе вийде краще, ніж 70 років тому", – сказав Миланович.
Наостанок він додав, що вже давно у політиці, але "такого божевілля він ще не бачив".
Подібні заяви президента Хорватії
- У січні 2022 року президент Хорватії заявив, що для України "немає місця в НАТО". Також він зухвало додав, що Революція Гідності не була демократичною зміною влади, а, мовляв, "державним переворотом".
- На цьому різкі заяви хорватського президента не закінчилися. Міланович сказав, що його країна повністю дистанціюється у разі нападу Росії на Україну.
- Після своїх скандальних заяв президент Хорватії Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворця". Його звинуватили у гуманітарній агресії проти України.