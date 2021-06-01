Луценко публічно підставив Порошенка

А ви знали, що в суботу ексгенпрокурор Луценко в ефірі телеканалу Порошенка "Прямий" визнав справжність "плівок Медведчука", сказавши, що знає співробітника СБУ, який вів запис?

Таким чином, він розвінчав основну робочу версію свого кума, медіа якого насаджували меседж про те, що ці записи робилися та монтувалися в Москві.

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Проте, судячи з записів, Медведчук дійсно представляв інтереси саме Порошенка, а не України, й характер цих інтересів був переважно комерційний.

У подальшому відео чомусь оперативно "зникло" з ютубу телеканалу.

Я не знаю, чому Луценко вчинив так – випадково чи свідомо зраджуючи свого чергового покровителя, але цим коментарем він зняв всі сумніви щодо достовірності записів та фактів, зафіксованих на них.

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В будь-якому разі, слідство мусить з'ясувати всі аспекти співпраці Медведчука з Порошенком і дати їм правову оцінку.

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