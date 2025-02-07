Пропагандистка Скабєєва посварилася з "експертом" просто в ефірі: той говорив про солдат з КНДР

Під час обговорення війни проти України в ефірі російського ток-шоу запрошений "експерт" Дмітрій Абзалов почав розповідати неприйнятні для Кремля факти. Пропагандистка Ольга Скабєєва миттєво втрутилася.

Ведуча відчайдушно заперечувала участь північнокорейських військових у бойових діях проти України та їх втрати на Курщині, передає 24 Канал. Вона закликала вірити тільки зведенням російського міноборони й Дмітрію Пєскову.

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Казус на російському телебаченні

Зокрема, в етері Абзалов посилався на дані Reuters, що суперечили офіційній пропаганді Кремля. Він говорив про активізацію переговорів про завершення війни та військових із КНДР.

Скабєєвій не сподобалася така риторика, тож пропагандистка всіляко намагалася "заткнути" гостя або хоча б збити його з думки.

Це американці розмірковують на тему того, що 15 тисяч північних корейців було вбито – воювати не вміють, і тому їх відкликали. Ні міноборони, ні Пєсков, ні взагалі ніхто з офіційних осіб у нашій країні про це не говорив,

– сказала вона.

Ведуча навіть додала, що не хоче брати на себе відповідальність за озвучення подібних фактів.

До слова, раніше Скабєєва обурилася через новину про взяття у полон північнокорейців у Курській області. Вона звинуватила Україну у вторгненні та викраденні людей з Росії.