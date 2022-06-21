Скандальний екснардеп Ілля Кива ховається у Підмосков'ї: ЗМІ з'ясували, де саме

Перед початком повномасштабного вторгнення тоді ще нардеп Ілля Кива виїхав з України. Невдовзі він опинився у Москві, де продовжив працювати на російську пропаганду.

Журналісти Bihus.Info встановили, де, ймовірно, живе скандальний екснардеп. Він втік з країни після повідомлення про підозру в державній зраді.

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Журналісти встановили, де живе Кива

Журналісти проаналізували відео, які Кива публікував у своєму телеграм-каналі, та встановили, де він, ймовірно, проживає у Росії. Скандальний екснардеп опинився у Москві вже після повномасштабного вторгнення. Наразі він продовжує працювати на російську пропаганду. Зокрема, Киву часто можна побачити у прокремлівській програмі Ольги Скабєєвої

Пересувається екснардеп на броньованому автомобілі Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Його доопрацювала компанія Armour Group. Такий позашляховик коштує приблизно 15 – 20 мільйонів рублів.

Коли Кива був ще у Києві, він їздив на іншому броньовику Toyota Land Cruiser 200, який належить дружині також підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука – Оксані Марченко.



Екснардеп їздить на броньованому позашляховику / Фото Bihus.Info

На відео Киви можна побачити, що в Москву він їздить з боку села Покровське по Новоризькому шосе. Воно розташоване у західному Підмосков’ї. Журналісти змогли ідентифікувати:

Звенигородське шосе,

вулицю Мньовніки,

Новоризьке шосе,

АЗС мережі British Petroleum у Нахабіно,

супермаркет "Мираторг" у Покровському.



Журналісти встановили шлях, яким Кива їздить у Москву / Фото Bihus.Info

Також екснардеп публікував кілька роликів, найімовірніше, знятих на території елітного котеджного містечка Agalarov Estate, що розташоване поблизу Покровського. Неподалік є гольф-клуб цього містечка. На відео від 29 травня, яке Кива вже видалив з каналу, видно ялинки, водойму, газон, пагорби, піщану зону та гольф-кар.

Окрім цього, на інших відео підозрюваного у держзраді можна побачити вуличні ліхтарі, які також є на гугл-панорамі із західного кордону Agalarov Estate. Також на території містечка є фітнес-центр Crocus, де Кива регулярно тренується. Тому можна вважати, що Кива живе саме в Agalarov Estate.



Кива регулярно тренується у фітнес-центрі Crocus / Фото Bihus.Info

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Після виїзду з України Кива їздив до матері в Іспанію

Матір екснардепа, який відкрито виступає за Росію і проти Заходу, ймовірно, живе в іспанській провінції Аліканте. Це підтверджують відео, у яких Кива розповідає, що в неї гостює. У ролику також можна побачити етикетки продуктів з написами іспанською мовою та спортзал Fitness Corpore, який розташований у місті Фінестрат.

Окрім цього, екснардеп 9 лютого опублікував відео святкування дня народження матері, яке відбувалося у закладі Bay Bar. Він розташований на узбережжі Середземного моря у муніципалітеті Алтеа. Кива разом із донькою донькою вилетів з України рейсом до Аліканте 30 січня.

Брат Іллі Киви Дмитро є власником фірми D Design and Development LTD у Великій Британії. Також екснардеп має сестру – 25-річну Ганну Стельмах. Згідно з її профілем у LinkedIn, вона живе та працює у швейцарському місті Люцерн.



Кива гостював у своєї матері в Іспанії / Фото Bihus.Info

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