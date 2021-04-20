Скандальний митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" у локдаун з розмахом відсвяткував 60-річчя

Скандальний настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит Московського патріархату Павло, відомий також як "Паша Мерседес", з розмахом відсвяткував 60-річчя. До його резиденції в монастирі вранці 19 квітня приїхала приблизно сотня людей, карантинних обмежень вони не дотримувалися.
Джерело:ТСН
Поблизу резиденції митрополита біля Хрестовоздвиженської церкви на Подолі журналісти помітили багато припаркованих елітних автівок.
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День народження митрополита Павла у локдаун
Загалом, за підрахунками журналістів, вранці привітати митрополита приїхали приблизно 100 людей. Гості були без масок, обіймалися та цілувалися.
Одним із перших вітати митрополита Московського патріархату в броньованому Mercedes-Benz G-Class зі спецсигналами приїхав Олександр Лукашик – тимчасовий повірений у справах Росії в Україні.
Там також помітили колишніх і чинних політиків, зокрема експрем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка та колишню нардепку від "Народного фронту" Тетяну Донець. Жінка привезла митрополиту Павлу набір брендового посуду в дерев'яному ящику. На заході вона пробула приблизно пів години.
Гості обіймалися та цілувалися / Скриншот з відео ТСН
Митрополит зробив собі подарунок
Журналісти повідомили, що митрополит УПЦ МП зробив собі подарунок – уздовж галереї Дальніх печер, побудованої в XVIII столітті, влаштував курник.
Окрім породистих курей і качок, там утримують рідкісних фазанів і екзотичних павичів.
Митрополит подарував собі фазанів і екзотичних павичів / Скриншот з відео ТСН