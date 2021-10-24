Скандальний "простір вільних людей" відвідала поліція: ресторану загрожує відчутний штраф

Ресторан Nebos у Києві, який 23 жовтня втрапив у гучний скандал, тепер можуть оштрафувати на суму до 170 тисяч гривень. А все через недотримання карантинних вимог.

Річ у тім, що заклад умисно закликав до себе саме невакцинованих відвідувачів. Ба більше, не вимагав у них мати на собі захисні маски й дотримуватися дистанції.

Тут початок історії Без вакцинації та навіть маски: у Києві антивакцинаторське кафе запрошує "вільних людей"

Скандальний Nebos відвідала поліція

Після розголосу в соцмережах скандалу навколо ресторану Nebos на Малій Житомирській у Києві на ситуацію звернули увагу правоохоронці. Про це у телеграмі повідомив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він нагадав, що Київ перебуває у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки, а там обов'язковими є дотримання маскового режиму та соціальної дистанції.

Чи пам’ятають про це у спортклубах, ресторанах, розважальних закладах? У багатьох випадках – не пам’ятають. Що робити? Повідомляти до Нацполіції та Держспоживслужби. Там сьогодні реагують доволі оперативно,

– запевнив нардеп.

У приклад він навів якраз ситуацію з рестораном Nebos, який назвав себе "простором вільних людей" та запрошував до себе відвідувачів без масок та вакцинації.

На ресторан склали адміністративний протокол і виписали штраф

За скаргою небайдужих містян до закладу навідалися поліцейські та Держпродспоживслужба (саме там підтвердили, що мовиться про Nebos, Михайло Радуцький назву закладу у своєму повідомленні не вказав). І виявилося, що там:

Ні відвідувачі, ні персонал не мали засобів індивідуального захисту.

У приміщенні не було маркування про дотримання соціальної дистанції у черзі. Ба й столи розташовані на відстані, меншій за 1,5 метра.

Також там не проводять регулярне прибирання та дезінфекцію поверхонь, і немає температурного скринінгу відвідувачів і співробітників.

У підсумку поліцейські склали протокол про адміністративне порушення. Власнику закладу загрожує штраф від 17 до 170 тисяч гривень (остаточне рішення прийме суд).

Як коментують візит правоохоронців у самому закладі

Співвласниця Nebos Ірина Богданович прокоментувала ситуацію, пише hromadske. За її словами, працівники Держпродспоживслужби й поліції після перевірки пішли без підписаного протоколу.

Вони порушували права, а ми їх не порушували,

– продовжує наполягати підприємиця.

До слова, під час локдауну у Києві в січні 2021 року Nebos дотримувався антикоронавірусних обмежень – і видавав замовлення виключно навинос. Що змусило зараз змінити політику закладу – незрозуміло.

Звернімо увагу й на те, що влада також серйозно взялася за іншу проблему, через яку важче боротися з поширенням коронавірусу – підроблені сертифікати про вакцинацію: