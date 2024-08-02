Відпустіть, бо я донатив: екскерівник ТЦК, який міг побити військового, вийшов під заставу

Рік тому керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк і керівник районного ТЦК Віталій Козачук могли побити військового. Луцюка відсторонили від службових обов'язків і тримали під вартою без можливості внесення застави.

Тоді "Українська правда" виклала відео, де нібито Сергій Луцюк б'є биткою свого підлеглого. Водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планував доповісти про порушення Луцюка та Козачука під час служби, тож чоловіки вирішили побити його. Військового ставили навколішки та змушували просити пробачення. Керівника ТЦК затримали.

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Чому змінили запобіжний захід

Тепер же Рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід Луцюку на вихід під заставу розміром майже пів мільйона гривень.

Щоразу в суді першої інстанції найсуворіший запобіжний захід продовжувався, а апеляційний суд залишав ухвали слідчих суддів без змін,

– ідеться в повідомленні суду.

Захист просив про домашній арешт у нічний час доби. Один із захисників доповнив апеляційну скаргу та просив застосувати до обвинуваченого заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб (242 000 гривень).

Сам Сергій Луцюк скаржився на значне погіршення здоров'я. А ще просив врахувати кілька моментів: мовляв, його старший син нині виконує завдання в зоні бойових дій, меншому лише три роки, а чоловік перерахував 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Прокурор наполягав, щоб Луцюка лишили під вартою. Адже він може зможе незаконно впливати на свідків та потерпілого, перешкоджаючи розгляду справи. А ще в КПК України відсутня норма, яка дозволяє змінювати запобіжний захід на м'якший, якщо підозрюваний вносить кошти на потреби ЗСУ.

Колегія суддів вирішила частково задовольнити апеляційні скарги адвокатів і погодилася на заставу, щоправда, удвічі збільшила її розмір – до 454 200 гривень.

Таке рішення ухвалили, бо прокурор "не обґрунтував наявність ризиків відповідними доказами", тож ризики мають "абстрактний характер і є спробою для подальшого втручання в право особи на свободу".

Сергій Луцюк зобов'язався:

не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу суду;

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з потерпілим та обвинуваченим Віталієм Козачуком як безпосередньо, так і через третіх осіб;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.