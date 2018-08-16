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Скандальний батько Меган Маркл запускає власну колекцію одягу

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Томас Маркл
Томас Маркл / Фото з відкритих джерел

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл, Томас Маркл планує спробувати ще один спосіб заробітку – дизайн одягу.

Про це повідомила зведена сестра герцогині Саманта Маркл на своїй сторінці в Twitter, пише видання ELLE.

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Сестра Меган наголосила, що батько запускає власну лінію чоловічого одягу.

"Я дуже схвильована! Мій батько готується випустити колекцію чоловічого одягу, буду тримати вас в курсі", – написала Саманта Маркл.

Видання пожартувало, що свій бренд Томас Маркл цілком міг би назвати "The Tigs Dad" – на честь лайфстайл-блогу Меган The Tig, який вона перестала вести після весілля з принцом Гаррі.

томас маркл меган
Томас Маркл з дочкою Меган

Нагадаємо, Томас Маркл часто потрапляє в скандальні новини ЗМІ. Чоловіка підловили на махінаціях, довівши факт заробляння грошей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Після тривалих обговорень він відмовився вести свою доньку до вівтаря, заявляючи, що має заплановану операцію на цей час. Однак журналісти припускають, що саме грошові махінації стали причиною такого несподіваного рішення Томаса Маркла. Після цього чоловік давав численні інтерв'ю, які виливались у все нові скандали.

Теги: Стиль і мода LifeStyle Меган Маркл Великобританія
Джерело: 24 Канал
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