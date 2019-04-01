Скандальний мер Одеси "засвітився" на сторінках закордонних ЗМІ: причина

На сторінки одразу кількох закордонних видань Німеччини, Франції та США потрапив скандальний одеський мер Геннадій Труханов. На Заході дивуються і не можуть втямити, як влада переплетена з розкраданнями держкоштів. А у кожному місті ще й існує, як пишуть закордонні журналісти, мафія.

Німеччина

Розслідування про злочини одеської влади нещодавно вийшло в ефірі німецького телеканалу Arte. Журналісти з Німеччини приїхали до Одеси, поспілкуватися з місцевими активістами.

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"Питання Одеси та одеської кримінальної групи, яка фактично контролює місто – воно виходить на міжнародний рівень. З одного боку це дійсно добре, що цивілізований світ про це говорить. З іншого – це дуже погано, що українська держава ніяким чином не реагує на це", – сказав одеський активіст, член громадської ради при НАБУ Віталій Устименко.

В німецькому виданні Tagesschau ціла шпальта рясніє статтею про корупцію в Одесі. Німці не можуть зрозуміти, чому українські чиновники, голови міст або адміністрацій поводяться так, ніби це не територія їхній обов'язків, а їхня власність. "Одеський бос" – так називає видання мера Одеси Геннадія Труханова.



Стаття про Труханова у німецькому виданні

"...Клан одеських бізнесменів і мера Труханова. Декілька міських ділянок, які виявили активісти, були продані підприємцям, близьким до мера. Вони разом обкрадають місто, вважають активісти. На даний час справи Труханова в суді. Його звинувачують у розкраданні державних коштів", – написало видання Tagesschau.



Німецьке видання про скандального одеського мера

Франція

Тиждень тому написали про Труханова і французи, а саме видання Liberation.

"...Його служба безпеки або бандитів, набраних зі спортзалів, намагаються відтіснити стривожених журналістів і політичних критиків. У війні України з Росією з 2014 року він повинен був приховати свої традиційно проросійські погляди. Згодом він відмовився від другого російського громадянства, забороненого Конституцією України", – зазначили у Liberation.



Liberation написало про схеми Труханова

Що відомо про Геннадія Труханова? Мера Одеса зараз судять за підозрою у розтраті коштів під час купівлі заводу краян. Справу розглядають так швидко, що активісти запідозрили – Феміда хоче вберегти мера від Антикорупційного суду. Також Труханов мав російський паспорт. Однак від документа відмовився. Мовляв, не знає, як йому його видали.



Попри гучні скандали він і досі є мером. Не збирається іти з посади. І цькує тих, хто не боїться говорити про його злочини. Їм погрожують, на них нападають. Найбільше нападів на активістів минулого року сталося саме в Одесі. І на жаль, шукати винних ніхто не квапиться.



Напади в Одесі