У скандальної мережі АЗС Glusco новий власник

Роботу мережі АЗС Glusco заблокували в березні 2021 року. Відомо, що у жовтні мережу викупив підприємець із Греції.

Його звуть Дімітріос Аніфантакіс. Про це повідомили в пресслужбі Glusco.

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У скандальної мережі Glusco змінився власник

Швейцарська компанія Glusco Energy S. A. володіє в Україні володіє великою мережею з понад 100 автозаправок та 4 нафтобазами. Її новим власником став громадянин Греції Дімітріос Аніфантакіс, який працює в сфері глобальної торгівлі енергоресурсами понад 30 років.

Угода з ізраїльським бізнесменом Нісаном Мойсеєвим, якому належала Паливна мережа Glusco, була укладена в кінці жовтня 2021 року. Її сума не розголошується,

– мовиться у повідомленні.

Новий власник мережі займав керівні посади у компаніях Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas та інші.

Відомо, що наразі Дімітріос Аніфантакіс – член Ради директорів Motor Oil Hellas, найбільшої грецької нафтопереробної групи, що має понад 1500 автозаправок в Греції та за її межами.

Сам Аніфантакіс запевнив, що вважає, що "у компанії відмінна інфраструктура та хороші перспективи розвитку". Вони планують провести її модернізацію відповідно до міжнародних стандартів.

"У фокусі нашої уваги у першу чергу будуть підтримання відмінного клієнтського сервісу та високої якості нафтопродуктів, а також впровадження європейських інновацій", – запевнив власник.

Окрім того, розповів, що "добре знайомий із українським укладом життя та традиціями, бо вже орієнтовно 30 років одружений з українкою і має із нею трьох синів".

Скандал у мережі автозаправок Glusco: що відомо

У березні 2021 року Служба безпеки України та Державна податкова служба провели у мережі спецоперацію. Зокрема СБУ заявила про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів на одній з мереж заправок.

з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів на одній з мереж заправок. Згодом повідомили, що мовиться саме про Glusco. СБУ провела обшуки на самих автозаправках, а також в офісних приміщеннях та нафтобазах.

Мережу пов'язували з підсанкційним нардепом від ОПЗЖ та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Проте офіційно компанія належала швейцарській Glusco Energy S.A., яка входить до групи Proton Energy Group S.A. Та її співвласником офіційно була "довірена особа" Медведчука Нісан Мойсеєв .

. У червні Державна фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права компанії.

У вересні повідомили, що мережа майже збанкрутувала. Саме тому частину своїх автозаправних комплексів здаватиме в оренду.

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