14:10
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Саша Кольцова
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      БЛОГ Саша Кольцова
      Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України

      Скарги Новосад на малу зарплату: чому заробляти багато чесно – нормально

      48
      Міністерка освіти і науки Ганна Новосад / Фото з Facebook

      Персональні фінанси – це чутливе питання. Комусь їсти нема чого, комусь перли дрібні, більшість постійно викручується. У будь-якій країні, до речі.

      Молода державна менеджерка сказала, що

      – хоче жити власним коштом і не бути нікому зобов'язаною

      – хоче створити сім'ю

      – думає про заощадження

      – мала раніше більшу зарплату при меншій відповідальності та ризиках

      – 36 тисяч – це не бюджет росту для її бачення сім'ї.

      Зверніть увагу: "Слуга народу" відреагувала на скарги Новосад щодо малої зарплати

      1. Ми балувані, якось припинили лазити у вікна новин про інші держави, де права і доходи любімих женщін поруч не валяються з нашими.

      2. Я рада, що багато хто спромігся скористатись своїми здібностями правильно і сам заробляє понад 36 тисяч на місяць. Як правило, вони мовчать, бо розуміють як це. І яке в них бачення свого фінансового плану до пенсії. Так само як ті, хто заробляє на місяць 5−10 тисяч і також розуміє як це. Заробляти багато чесно – нормально.

      3. Персональні фінанси – це чутливе питання. Комусь їсти нема чого, комусь перли дрібні, більшість постійно викручується. У будь якій країні, до речі. Але є універсальне – хай батьки мене поправлять, але догляд + меблі + памперси + вакцини + няні чи садок + гуртки + квитки на трьох за умови, що дитина одна і здорова – це щонайменше +30% щороку до бюджету сім'ї. Так, у всіх по-різному.

      4. Так, є дуже багато робочих місць у бюджетній сфері, де люди – заручники і мали би множити свою зарплату на 10, аби почуватись гідно. Вже писала, повторюсь: я працювала вчителем іноземної мови. О 7.30 в мене був перший урок в школі на іншому кінці міста, експериментальний клас, доплачували батьки, здається. Потім я йшла в університет до 14.00. Потім в дитячий садок, де проводила заняття з малюками. О 18.00 у мене був перший учень, як у репетитора, а о 19.30 другий.

      І я дуже сподіваюсь, що молоді освітяни зроблять все можливе, щоб люди на руки отримували хоча б те, що їм раніше доводилось в кращому випадку дозаробляти, а в гіршому, те що "доносять" чи "накручують".

      Але панове, коли держменеджери з тіньовими доходами в конвертах (ну, наприклад, отримують від 5−10 тисяч доларів від олігархів), "виграних держлотерей" та хабарів кричать з трибуни про низькі зарплати вчителів і зубожіння – це набагато гірше, ні?

      До слова: Кулеба назвав розмір своєї зарплати в Кабміні

      У кількох містах України скасували виступи гумористичного дуету "Кролики": подробиці
      сьогодні
      11631
      Автор: Саша Кольцова
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Ганна Новосад Міністерство освіти України Зарплата Мінімальна зарплата
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:01 Спроба купити "1+1": подробиці тіньової угоди Порошенка
      Сергій Лещенко 171
      сьогодні , 14:00 Скарги Новосад на малу зарплату: чому заробляти багато чесно – нормально
      Блоги 48
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      1093
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1886
      сьогодні , 13:15 Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський
      Олена Кандяк 1638
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук