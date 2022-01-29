Скасували тисячі авіарейсів: у США лютує снігова буря
Джерело:ABC News
Станом на суботу, 29 січня, у США скасували понад 4500 авіарейсів. Причиною стала снігова буря, яка лютує у 10 штатах. Наразі не повідомляють, коли відновлять польоти.
В епіцентрі негоди опинилися північно-східні регіони країни. Місцеві жителі скаржаться на стильні заметілі та пориви вітру. Без електрики залишилися десятки тисяч житлових будинків.
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Складною залишається ситуація у таких містах:
- Бостоні;
- Нью-Йорку;
- Філадельфії.
Місцевих жителів попросили скасувати подорожі та триматися якомога далі від автомобільних доріг. Щоб уникнути скупчення автівок, сніг постійно розчищають.
Водночас рятувальники зазначають, що сніг – сухий. Він завдає менше руйнувань.
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До України суне новий циклон
- Тим часом українські синоптики попередили, що у гості суне новий циклон. Вже у ніч на 30 січня у низці областей прогнозують пориви вітру та заметілі.
- Дороги вкриє ожеледиця.
- Окрім того, прогнозують нічні похолодання. У Карпатах обіцяють хуртовини. Температура повітря опустяться до -6...-11 градусів морозу.
- Людей просять бути уважними та обережними і не наражатися на небезпеку.