Скасували тисячі авіарейсів: у США лютує снігова буря

29 січня 2022 , 18:33
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Джерело:

ABC News

Станом на суботу, 29 січня, у США скасували понад 4500 авіарейсів. Причиною стала снігова буря, яка лютує у 10 штатах. Наразі не повідомляють, коли відновлять польоти.

В епіцентрі негоди опинилися північно-східні регіони країни. Місцеві жителі скаржаться на стильні заметілі та пориви вітру. Без електрики залишилися десятки тисяч житлових будинків. 

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Складною залишається ситуація у таких містах: 

  • Бостоні;
  • Нью-Йорку;
  • Філадельфії.

Місцевих жителів попросили скасувати подорожі та триматися якомога далі від автомобільних доріг. Щоб уникнути скупчення автівок, сніг постійно розчищають. 

Водночас рятувальники зазначають, що сніг – сухий. Він завдає менше руйнувань. 

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До України суне новий циклон

  • Тим часом українські синоптики попередили, що у гості суне новий циклон. Вже у ніч на 30 січня у низці областей прогнозують пориви вітру та заметілі.
  • Дороги вкриє ожеледиця.
  • Окрім того, прогнозують нічні похолодання. У Карпатах обіцяють хуртовини. Температура повітря опустяться до -6...-11 градусів морозу.
  • Людей просять бути уважними та обережними і не наражатися на небезпеку. 
Автор: Мар'яна Бекало