Україна завершила випуск 12-річних єврооблігацій. Таким чином Києву вдалося б залучити на ринку 1,75 мільярда доларів. Однак згодом цю угоду скасували.

Україна випустила 12-річні єврооблігації: деталі

Спершу інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в банківських колах повідомила, що Україна розмістила "довгі" 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року. Сума облігацій – 1,75 мільярда доларів. А відсоткова ставка за цими цінними паперами становить 7,3% річних. Згодом цю інформацію підтвердив інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса у фейсбуці.

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За словами фінансистів, спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім його знизили до 7,625%, і зрештою він став 7,3% – 7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в межах проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становить 7,5 мільярда доларів.

Організаторами розміщення виступили JP Morgan і Goldman Sachs. Нові євробонди України мали б стати першим виходом уряду на міжнародні ринки капіталу від початку коронавірусної економічної кризи.

Гроші від випуску цих євробондів мали б спрямувати на погашення боргів за попередніми євробондами. Тобто, в межах тендеру Україна викуповує євробонди з погашенням у 2021 та 2022 роках на суму до 750 мільйонів доларів.

Наразі в обігу перебувають папери цих випусків відповідно на 1,41 мільярда доларів і 1,38 мільярда доларів.

Ціна викупу:

1 035 доларів за 1 тисячу доларів номіналу євробондів – 2021;

1 042,5 доларів – євробондів – 2022.

Решту 1 мільярд доларів уряд міг використати на покриття дефіциту державного бюджету (його розмір у 2020 році складає приблизно 300 мільярдів гривень або чверть всіх запланованих видатків).

Угод про випуск Україною євробондів скасували

Згідно з оприлюдненою інформацією, угоду з розміщення євробондів українським урядом встигли завершити незадовго до оголошення з боку голови Національного банку України Якова Смолія рішення подати у відставку. Однак згодом її все ж скасували через відставку Смолія. Про це пише Bloomberg та мовиться у повідомленні пан'європейської фондової біржі.

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Фахівці зазначають, що скасування угоди відбулося з ініціативи українського уряду. Таке рішення є першим подібним в історії України.

Наскільки я розумію, в інвесторів не було права відмовитись від євробондів. Хіба йти потім судитися. Але наш уряд вчинив розумно: між короткостроковою ціллю взяти гроші зараз і довгостроковою ціллю – зберегти довіру інвесторів, обрали друге,

– зауважив аналітик інвестиційної компанії ICU Михайло Демків у коментарі "Громадському".

За словами фінансиста Сергія Фурси, угоду про розміщення євробондів скасували через підрив незалежності Національного Банку.

"Це безпрецендентна подія. Україна не залучила 1 мільярд доларів нових грошей. Інвестори не люблять, коли їх кидають. І для України грошей більше немає", – наголосив експерт.

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