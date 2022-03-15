Скасування ПДВ, добровільний податок для ФОПів: Зеленський розповів про податкову реформу

Через війну, яку розв'язала проти нас Росія, страждає й економічний сектор нашої держави. Через це Кабінет Міністрів погодив рішення для її підтриманняя, тому в Україні буде проведена податкова реформа.

Першочергово ці заходи спрямовані на те, щоб підтримати економічний сектор на тих територіях, де може працювати бізнес та торгівля. Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Що передбачає податкова реформа

ПДВ та податок на прибуток як такі Кабмін скасував. Натомість потрібно буде сплачувати ставку 2% від обороту. Також реформа передбачає спрощений облік.

Крім того, зміни торкнуться і малого бізнесу – ФОПів 1-ої та 2-ої групів. Для них сплата єдиного податку. Тобто, якщо підпиємці мають можливість сплатити податки – то повинні це зробити. Однак, якщо коштів не вистачає, то податок можна не сплачувати.

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