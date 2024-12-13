Стають на бік позивачів: чому судді скасовують штрафи від ТЦК і СП
Суди в Україні почали розглядати справи щодо сказування штрафів від ТЦК та СП. Ухвалень рішень суддів щодо законності накладених штрафів кожного місяця стає більше.
У більшості випадків суд підтримує громадян. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Опендатабот.
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Скільки звернень до суду було щодо штрафів від ТЦК і СП
З червня по жовтень цього року в реєстрах знаходилося щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК і СП, що були зареєстровані в українських судах.
Нагадаємо! У червні почали діяти оновлені норми щодо порушення правил військового обліку. На громадян, які, на думку представників ТЦК і СП, їх порушили, накладали штрафи – від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Із початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів.
Так, у червні зареєстровано лише 10 подібних справ. У липні їх було 32, у серпні – 90, а у вересні кількість звернень зросла до 148. Станом на початок жовтня суди розглянули 34 справи.
Інфографіка Опендатабот про кількість скасування штрафів від ТЦК / скриншот
Рішення судів щодо накладення штрафів
За даними Опендатаботу, у більшості випадків судді скасовують штрафи, накладені представниками ТЦК і СП.
Опендатабот вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи,
– йдеться в повідомленні.
Наразі основні причини скасування таких штрафів – це:
- недотримання представниками ТЦК і СП процедури накладення штрафу
- відсутність переконливих доказів щодо порушення громадянами правил військового обліку
- накладання штрафів накладаються в період, коли нові норми ще не набули чинності
Нагадаємо, адміністративна відповідальність передбачена, якщо військовозобов'язаний відмовляється надати документи представникам ТЦК. Згідно з постановою Кабміну №560, поліція у такому випадку має право затримати громадянина.