Стають на бік позивачів: чому судді скасовують штрафи від ТЦК і СП

Суди в Україні почали розглядати справи щодо сказування штрафів від ТЦК та СП. Ухвалень рішень суддів щодо законності накладених штрафів кожного місяця стає більше.

У більшості випадків суд підтримує громадян. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Опендатабот.

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Скільки звернень до суду було щодо штрафів від ТЦК і СП

З червня по жовтень цього року в реєстрах знаходилося щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК і СП, що були зареєстровані в українських судах.

Нагадаємо! У червні почали діяти оновлені норми щодо порушення правил військового обліку. На громадян, які, на думку представників ТЦК і СП, їх порушили, накладали штрафи – від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Із початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів.

Так, у червні зареєстровано лише 10 подібних справ. У липні їх було 32, у серпні – 90, а у вересні кількість звернень зросла до 148. Станом на початок жовтня суди розглянули 34 справи.

Інфографіка Опендатабот про кількість скасування штрафів від ТЦК / скриншот

Рішення судів щодо накладення штрафів

За даними Опендатаботу, у більшості випадків судді скасовують штрафи, накладені представниками ТЦК і СП.

Опендатабот вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи,

– йдеться в повідомленні.

Наразі основні причини скасування таких штрафів – це:

недотримання представниками ТЦК і СП процедури накладення штрафу

відсутність переконливих доказів щодо порушення громадянами правил військового обліку

накладання штрафів накладаються в період, коли нові норми ще не набули чинності

Нагадаємо, адміністративна відповідальність передбачена, якщо військовозобов'язаний відмовляється надати документи представникам ТЦК. Згідно з постановою Кабміну №560, поліція у такому випадку має право затримати громадянина.