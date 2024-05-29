Британська розвідка пояснила скасування "танкового біатлону" в Росії другий рік поспіль

Із 2015 року Росія регулярно проводила так звані армійські міжнародні ігри. Утім, уже другий рік поспіль змагання скасовуються. У розвідці Великої Британії пов'язують це з війною в Україні.

Про скасування щорічних російських армійських міжнародних ігор у 2024 році заявили в міноборони Росії минулого тижня.

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Росія боїться програти через нестачу військового персоналу

Міжнародні армійські ігри були щорічною подією, яку організовувало міноборони Росії. Особливо відомі ці ігри "танковим біатлоном".

Змагання передбачали участь кількох країн, які боролися у військових дисциплінах протягом двох тижнів. В останніх іграх у 2022 році участь взяли 6 тисяч учасників із 37 країн.

Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики події як тривіальної діяльності у воєнний час, відволікаючи військові зусилля від війни в Україні та щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн,

– пише британська розвідка.

Там також додають, що одним із варіантів скасування ігор можуть бути втрати Росії в Україні.

"Міноборони Росії стурбоване тим, що брак кваліфікованого військового персоналу та обладнання може загрожувати стабільному домінуванню Росії на змаганнях", – вважають у Великій Британії.

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