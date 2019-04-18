18:26
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скасування націоналізації "Приватбанку": що відомо про суддів, які ухвалили рішення

      9797 Читать новость на русском
      Судді, які скасували націоналізацію "Приватбанку" є недоброчесними
      Судді, які скасували націоналізацію "Приватбанку" є недоброчесними / Колаж 24 канал

      Всі троє суддів, які скасували націоналізацію "Приватбанку" виявилися недобросовісними. Це головуючий суддя Ігор Качур та судді Володимир Келеберда та Віталій Амельохін.

      Суд скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" 18 квітня за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства. Усе тому, що відповідачі не довели в суді, що банк був неплатоспроможний на момент його націоналізації.

      Читайте також: Що буде з "Приватбанком" і його клієнтами: думка фахівця

      Суддя Качур у своїх деклараціях за 2013 і 2014 роки не вказав те, що йому з 2002 року на праві користування (проживання) належить квартира площею 69,3 квадратних метра. Проте дані про квартиру є в декларації судді за 2015 рік, повідомляє сайт громадського руху "ЧЕСНО. Фільтруй суд".

      Суддя Келеберда, за даними Bihus.info, ймовірно, фіктивно розлучився, щоб приховати майно від декларування. Зокрема, суддя подавав документи для будівництва заміського будинку, але в результаті власницею нерухомості стала дружина Келеберди, з якою він напередодні розлучився. Проте консьєржі розповідають, що суддя надалі живе разом з дружиною.

      Про Келеберду також відомо, що своїм рішенням у 2013 році він забороняв партії "ВО "Свобода" та іншим проводити мітинги біля Гостинного двору в Києві, побудованого в 1809 році.

      Амельохін – однин із суддів Окружного адмінсуду Києва, яким у 2013 році надали службове житло в Києві. Амельохін подав позов з вимогою виключити квартиру з числа службових і передати йому в постійне користування. Позов Амельохіна задовольнили, а відповідне рішення було виконано. Тож службове житло у столиці перейшло судді у постійне користування.

      Читайте також: Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському

      Окрім того, Амельохін у складі колегії схвалив постанову, якою узаконив рішення Кабміну про виключення Гостинного двору в Києві з переліку пам'яток архітектури.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

      На сьогодні "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників банку додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть суперечки як у судах Україні, так і в закордонних судах.

      На початку квітня 2019 року Коломойський заявив, що не планує повертати собі "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

      blog_ava
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні
      50365
      Теги: Судді Приватбанк Новини України Новини політики Банки
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сьогодні , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 433
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сьогодні , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 424
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      1468
      ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
      сьогодні , 16:30 ФК "Інгулець" – як за шість років дійти від аматорів до фіналіста Кубка України
      Ігор Саджениця 334
      Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському
      сьогодні , 15:40 Битва за "Приватбанк": у чому суть конфлікту та чи заплатять українці Коломойському
      Євгенія Мазур 6254
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук