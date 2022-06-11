Скасувати Москву: у мережі кумедно потролили Путіна від імені Кличка

Один із користувачів інтернету опублікував фейкове розпорядження мера Києва Кличка "Про відновлення історичної справедливості та виправлення помилок колишніх посадових осіб міста Києва".

Там йдеться про скасування указу про створення Москви, повідомляє Telegraf.

Видання зазначило, що це реакція на імперські амбіції президента Росії Володимира Путіна та росіян, один з яких на офіційному рівні запропонував скасувати незалежність Литви.

У "документі" йдеться про те, що указ правителя Київської Русі Юрія Долгорукого "Про заснування міста Москва", виданий 1147 року, втратив чинність. Таким чином, росіянам знову тицьнули носом у той факт, що Київ набагато давніший за столицю Росії.



"Документ" про скасування Москви / Фото з соцмереж

Раніше російський депутат Євген Федоров вніс у держдуму Росії проект про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".