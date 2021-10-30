Скасує зайві походи до воєнкомату, – Федоров про нову послугу Дії зі зміни реєстрації
Джерело:телеграм Михайла Федорова
Мінцифри спільно з Міноборони готують запуск послуги в Дії. Вона дозволить військовозобов'язаним змінювати місце реєстрації онлайн.
Мовиться про заміну традиційних походів у військкомат для зміни місця реєстрації (іншими словами "прописки" – 24 канал). Про це очільник Мінцифри написав 30 жовтня у телеграмі.
До теми На порталі "Дія" буде можливість реєструвати призовників, військовозобов'язаних та резервістів
Військовозобов'язані зможуть змінювати місце прописки в Дії
Міністр розповів, що запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації ("прописки") готують. Пояснив, що це найбільш масова послуга в країні.
Тепер після запуску послуги ходити у військкомат буде не потрібно. Змінити прописку можна буде у кілька кліків,
– заявив міністр.
Михайло Федоров пояснив, що більше жодних змін не планують вводити, буде "максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат".
Федоров пригадав, що наразі під час зміни місця реєстрації, хлопцям потрібно обов'язково відвідати військкомат.
Коротко про нову послугу в Дії
- 29 жовтня у Міноборони анонсували, що на порталі "Дія" буде можливість реєструвати осіб щодо виконання військового обов'язку.
- Згодом у Мінцифри пояснили, що на порталі Дія можна буде перевірити дані про військовий облік.
- Перед тим, на початку вересня 2021 року в Міноборони анонсували, що у Дії дозволили змінити приписку до військкомату. Послуга діє в тестовому режимі у 7 містах України – Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві.
- Електронна послуга працює у тестовому режимі. Щоправда, нововведення доступне тільки для власників ID-карток.