Скасує зайві походи до воєнкомату, – Федоров про нову послугу Дії зі зміни реєстрації

30 жовтня 2021 , 18:53
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Джерело:

телеграм Михайла Федорова

Мінцифри спільно з Міноборони готують запуск послуги в Дії. Вона дозволить військовозобов'язаним змінювати місце реєстрації онлайн.

Мовиться про заміну традиційних походів у військкомат для зміни місця реєстрації (іншими словами "прописки" – 24 канал). Про це очільник Мінцифри написав 30 жовтня у телеграмі. 

До теми На порталі "Дія" буде можливість реєструвати призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Військовозобов'язані зможуть змінювати місце прописки в Дії

Міністр розповів, що запуск онлайн-послуги зі зміни місця реєстрації ("прописки") готують. Пояснив, що це найбільш масова послуга в країні.

Тепер після запуску послуги ходити у військкомат буде не потрібно. Змінити прописку можна буде у кілька кліків, 
– заявив міністр.  

Михайло Федоров пояснив, що більше жодних змін не планують вводити, буде  "максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат". 

Федоров пригадав, що наразі під час зміни місця реєстрації, хлопцям потрібно обов'язково відвідати військкомат. 

Коротко про нову послугу в Дії

  • 29 жовтня у Міноборони анонсували, що на порталі "Дія" буде можливість реєструвати осіб щодо виконання військового обов'язку. 
  • Згодом у Мінцифри пояснили, що на порталі Дія можна буде перевірити дані про військовий облік.
  • Перед тим, на початку вересня 2021 року в Міноборони анонсували, що у Дії дозволили змінити приписку до військкомату. Послуга діє в тестовому режимі у 7 містах України – Харкові, Вінниці, Луцьку, Рівному, Маріуполі, Кривому Розі, а також у Києві.
  • Електронна послуга працює у тестовому режимі. Щоправда, нововведення доступне тільки для власників ID-карток.
Автор: Діана Квасневська