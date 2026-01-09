Скерував листа в поліцію, – мер Львова розповів, як нині з електропостачанням критичних об'єктів

У Львові 7 січня без електропостачання залишились частина лікарень та комунальний транспорт. Міська влада одразу відреагувала на цю ситуацію і проблема була розв'язана.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів міський голова Львова Андрій Садовий, пояснивши, що саме сталося і хто винний у цій ситуації. Нагадаємо, що у місті весь комунальний електротранспорт перевели на загальні графіки відключень електропостачання, що призвело до транспортного колапсу. Також частина львівських лікарень потрапили під графіки вимикання світла.

До теми Лікарні на графіках відключень: як Львів показав неефективність перерозподілу потужностей

Чому виникли проблеми з відключенням світла у лікарнях Львова?

Садовий пояснив, що у місті були проблемні моменти, коли 7 січня вночі раптово відключили електропостачання до тягових підстанцій електротранспорту. Внаслідок цього трамваї і тролейбуси вчасно не виїхали на маршрути. Крім того, частина медичних об'єктів була відключена від централізованого електропостачання.

З медициною простіше, тому що одразу включилася дизель-генерація і пацієнти навіть не відчули жодних змін,

– наголосив міський голова Львову.

Проте з транспортом виникли проблеми, адже він не рухався вчасно. Мер Львова зазначив, що мав розмову з пані прем'єр-міністеркою (Юлією Свириденко – 24 Канал) на цю тему, потім з міністром енергетики (виконувачем обов'язків Артемом Некрасовим – 24 канал), з Віктором Ляшком (міністром охорони здоров'я – 24 Канал) і вдалося врегулювати всі проблеми.

Просто в нас деякі люди забули, що таке людяність. Бо це ж треба мати таку рису характеру, щоб спеціально відключити від електроживлення трамваї, тролейбуси чи частину лікарень. Це було порушення, і я скерував листа в поліцію, щоб винних, які зробили цю авантюру, покарали відповідним чином. Після того ситуація стабілізувалася, жодних проблем немає,

– запевнив Андрій Садовий..

Мобільне електропостачання надається, діють графіки відключень. Міська рада, за його словами, також є під зоною вимикань. Багато мікрорайонів міста Львова мають свою черговість, і до цього спокійне ставлення.

Проте відключати медичні заклади – абсурд. Садовий сподівається, що більше такого абсурду не буде і всі усвідомлять помилки, які ви не допустили.

Яка ситуація з відключенням світла в Україні?