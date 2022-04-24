Скидають бомби та стріляють з гармат: навіть на Великдень окупанти обстрілюють "Азовсталь"

На Великдень російські окупанти нещадно обстрілюють територію "Азовсталі" в Маріуполі. Скидають авіабомби, гатить артилерія, стріляють гармати та штурмує піхота.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

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Паламар подякував усім, хто допомагає цивільним вибратись з Маріуполя та висловив шану побратимам, які поклали своє життя заради безпеки Батьківщини та світу. Він закликав зробити усе, аби оборонці Маріуполя мали змогу розповісти все своїм рідним.

Пам'ятайте, коли ви скидаєте пасхальні картинки та насолоджуєтесь перемир'ям, в Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому не винних дітей,

– наголосив Паламар.

Реакція влади

Радник глави ОП Михайло Подоляк підтвердив, що Росія без зупинки атакує маріупольську "Азовсталь". Загарбники інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму.

Політик висунув 3 кроки, на які мають піти окупанти:

Оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем.

Негайно дати гумкоридор для цивільних.

Погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових.

Дивіться звернення Святослава Паламара: