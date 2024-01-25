НАТО недооцінило здатність Росії виробляти снаряди й поповнювати армію, – Сили оборони Естонії
Джерело:Bloomberg
У Північноатлантичному Альянсі недооцінили спроможності країни-агресора виробляти боєприпаси й набирати людей у військо. Нові розвіддані спонукали союзників по НАТО до переоцінки й низки попереджень про необхідність підготовки до довготривалого конфлікту.
Про це заявив командувач Сил оборони Естонії. Мартін Херем зазначив, що попередні прогнози про те, що російські війська досягнуть межі своїх ресурсів, не справдилися.
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"Можуть виробляти ще більше"
Багато хто думав, що вони (росіяни – 24 Канал) не можуть вийти за рамки цього. Сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше, в рази більше боєприпасів,
– підкреслив Херем.
Також він додав, що Росія здатна виробляти кілька мільйонів артилерійських снарядів на рік. Це значно випереджає європейські зусилля.
Окрім того, окупаційна армія може набирати сотні тисяч нових солдатів, сказав командувач Сил оборони Естонії.
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КНДР – ефективний партнер Росії щодо артилерії
- Нещодавно очільник МЗС заявив, що країна-агресор продовжує отримувати зброю та ракети від КНДР.
- "Як би абсурдно це не звучало, але складається враження, що Північна Корея для Росії – ефективніший партнер, ніж наші друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися", – наголосив Дмитро Кулеба.
- Міністр підкреслив, що Україна цінує все, що отримує. Втім, масштаби війни вимагають більшого.
- Кулеба зауважив, що війна без достатньої кількості артилерійських боєприпасів коштує життів багатьох українських захисників.
- Очільник МЗС закликав західних союзників й оборонну промисловість припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують виробництво.