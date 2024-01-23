Годинник Судного дня вирішили вперед не переводити: скільки залишилося до "кінця світу"

Вчені вирішили залишити на місці стрілки символічного Годинника Судного дня. Востаннє їх переставляли у січні 2023 року через війну Росії з Україною та зміни клімату.

Вчені з "Віснику вчених-атомників" наголосили – те, що положення стрілок не змінилося, не означає, що світ стабільний. Радже навпаки.

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Скільки залишилося до "кінця світу"

На Годиннику Судного дня до кінця світу, як і раніше, лишається 90 секунд. Це найближчий час до кінця світу в історії існування Годинника. Така близькість до кінця світу обумовлена різними глобальними загрозами, які зараз існують у світі.

Серед них війна Росії проти України, погіршення ситуації щодо скорочення ядерних озброєнь, кліматична криза і штучний інтелект.

Не зрозумійте неправильно: залишити стрілки годинника на позначці 90 секунд до опівночі – не свідчить про те, що світ стабільний. Зовсім навпаки. Урядам і громадам в усьому світі необхідно терміново діяти. І "Вісник" зберігає надію і натхнення з огляду на молоде покоління, яке очолює цей процес,

– написала президентка "Вісника" Рейчел Бронсон.

Тривожна заява науковців

Вчені зазначили, що світ все ще можна зробити безпечнішим. В офіційній заяві вони уточнили, які речі наближають світ до судного дня:

"Зловісні тенденції продовжують спрямовувати світ до глобальної катастрофи. Війна в Україні та широка і наростаюча залежність від ядерної зброї збільшують ризик ядерної ескалації. Китай, Росія та Сполучені Штати витрачають величезні кошти на розширення або модернізацію своїх ядерних арсеналів, збільшуючи небезпеку ядерної війни через помилки або прорахунки.

У 2023 році Земля пережила найспекотніший рік за всю історію спостережень, а масові повені, лісові пожежі та інші кліматичні катаклізми торкнулися мільйонів людей по всьому світу.

Тим часом прискорився стрімкий і тривожний розвиток медико-біологічних наук та інших проривних технологій, тоді як уряди докладають лише слабких зусиль, щоб їх контролювати... Але світ можна зробити безпечнішим. Стрілки Годинника можуть відсунутись від опівночі".

Губернатор Джеррі Браун, виконавчий голова "Вісника", сказав, що світ ніби на "Титаніку", а лідери лиш ведуть його до катастрофи – більшої кількості ядерних бомб, величезних викидів вуглекислого газу, небезпечних патогенів та штучного інтелекту. Він також переконаний, що США, Росія та Китай повинні співпрацювати, інакше всі приречені.

Тільки такі великі держави, як Китай, Америка та Росія можуть повернути нас назад. Незважаючи на глибокі антагонізми, вони мають співпрацювати – інакше ми приречені,

– сказав він.

Білл Най, який брав участь в оголошенні "Годин Судного дня 2024 року", заявив: "Протягом десятиліть вчені попереджали нас про небезпеки, з якими зараз стикається людство. Ми можемо зіткнутися з катастрофою, якщо не почнемо краще створеними нами технологіями. Час діяти".

Загалом починаючи з 2019 року стрілки Годинника Судного дня пересунулись на 30 секунд вперед. Тоді на них було 2 хвилини до кінця світу.