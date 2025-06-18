Хтось за кордоном, хтось за ґратами: скільки зараз депутатів у Верховній Раді

Під час повномасштабного вторгнення в Україні суттєво зменшилася чисельність Верховної Ради. Однак в стінах парламенту наразі все одно більш як 300 нардепів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю РБК-Україна.

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Чи критичною є кількість нардепів у Раді

За словами Стефанчука, реально у парламенті зараз 399 депутатів. Фактичну ж їх кількість можна побачити за результатами голосувань – приблизно 340-350 нардепів, які постійно перебувають у Раді і беруть участь у голосуваннях. Проте день від дня вона може коливатися, залежно від обставин.

Але рішення, які об'єднують зал, а таких рішень багато, це питання національної безпеки, євроінтеграційного поступу, наближення до НАТО, політичні заяви – фактично, завжди 300+ голоси в стінах парламенту,

– вказав він.

Водночас Стефанчук визнав, що нині історично мінімальна цифра кількості народних депутатів. Він подякував тим, хто лишився, працює і не дав можливість втілитися мрії ворога, щоб парламент був нефункціонуючим організмом.

"У нас завжди в Україні, 33 роки є тренд, що депутати погані й негідники – це не так. Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу"

До речі, днями Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт, яким посилила відповідальність за корупційні злочини. Він має зробити антикорупційну систему України жорсткішою та ефективнішою.