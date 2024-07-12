Літаки скоро будуть, але є нюанс: у Bloomberg відповіли, скільки F-16 очікує Україна

За різними оцінками, Україна очікує отримати від західних партнерів від 15 до 24 винищувачів F-16 найближчим часом. Цього достатньо лише для формування однієї ескадрильї.

За словами президента Володимира Зеленського, українським пілотам потрібно щонайменше 128 літаків для утворення повітряного флоту. Однак про таку кількість поки взагалі не йдеться під час перемовин.

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F-16 буде менше, ніж потрібно Україні

Як пише видання Bloomberg з посиланням на інше неназване джерело, Україна може отримати 6 літаків уже цього літа, і загалом 20 – до кінця 2024 року.

Цього літа Київ нарешті отримає винищувачі F-16, на яких він наполягав, щоб дати відсіч Росії. Але в набагато меншій кількості, ніж були сподівання,

– підсумовують аналітики.

Ще близько року тому західні союзники пообіцяли передати нашій державі F-16. На думку експертів, серед причин, що тормозять цей процес:

мовний бар'єр, який існує між українськими льотчиками та іноземними інструкторами;

недостатня кількість злітно-посадкових смуг в Україні та їхня вразливість до російських атак;

логістичні проблеми, що можуть виникнути під час технічного обслуговування літаків.

Виклики були настільки серйозними, що викликали сумніви щодо доцільності надсилання літаків в Україну та того, чи є це зараз дуже дорогою демонстрацією підтримки президента Володимира Зеленського.

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Анонімний чиновник НАТО констатував, що загалом Україна намагається досягти за лічені місця того, що потребує від 3 до 4 років. Водночас партнери наголошують, що продовжують підтримувати нашу державу.