Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відповів на закиди про те, що відомство не поповнює бюджет, і розповів про останні справи, завдяки яким вдалося відшкодувати чималі суми.

Зокрема, лише протягом останніх місяців НАБУ стягнуло до бюджету 65 мільйонів гривень. Про це Ситник розповів в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було".

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Про закиди в бік НАБУ

Ведучий програми Сергій Лещенко розповів, що в бік НАБУ часто лунають закиди, що відомство себе не виправдовує: мовляв, щороку їм виділяють мільярд на утримання, а грошей в бюджет вони не повертають. Журналіст наголосив, що НАБУ – це не бізнес-структура, і за такою ж "логікою" можна вимагати повернення коштів від Міністерства внутрішніх справ, яке споживає 93 мільярди з бюджету в рік.

Директор НАБУ Артем Ситник підкреслив, що в жодній країні світу правоохоронний орган не приносить в бюджет стільки, скільки на нього витрачають.

"Тому це міф, і більше, мабуть – елемент пропагандистської війни проти нас", – підкреслив голова відомства.

Поповнення бюджету від НАБУ

Ситник додав, що якщо проаналізувати останні місяці, то лише з двох справ було стягнуто до бюджету застави за порушення обмежень загальною сумою в 65 мільйонів гривень. Директор НАБУ наголосив, що це сума, яка вже пішла в бюджет. Навіть, якщо будуть виправдувальні вироки, 65 мільйонів ніколи не повернуться назад.

Справа щодо "Укрнафти"

"По справі щодо "Укрнафти": коли вже були підготовлені проєкти повідомлень про підозри, 600 мільйонів гривень було повернуто на їхні рахунки. І це лише в цьому році. Зараз прокєти напрацьовуються після вказівок антикорупційної прокуратури", – зазначив Ситник.



Артем Ситник / Фото 24 каналу

Перспективи щодо нових стягнень

Голова НАБУ наголосив, що в найближчій перспективі є можливість стягнути кошти щодо нещодавно озвученої гучної справи. Йдеться про хабар у 6 мільйонів доларів, який намагалися дати НАБУ і САП. За це антикорупційні органи мали закрити епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту НБУ, виданого "Реал Банку".

Також Ситник нагадав, що у справі Вадима Альперіна заарештовано більш ніж 400 мільйонів гривень – це сума, яка зараз перебуває на рахунках казначейства. Справа зараз готується для передачі до суду.

"І це я не говорю про ті більш ніж 5 мільярдів активів, які арештовані у справах, що перебувають у судах і на стадії досудового розслідування. Великі суми вже повернуті до бюджету, відшкодовані в ході розслідування. І є дуже великий ресурс, щоб повертати це в подальшому", – підсумував Ситник.