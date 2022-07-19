Скільки грошей через війну втратив найбагатший українець Ахметов та інші

Гаманець найбагатших людей України дуже схуд з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, Рінат Ахметов втратив мільярди доларів.

Про це 24 каналу розповів Володимир Ланда – заступник головного редактора Forbes-Україна.

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За його словами, від російської агресії страждають усі – як звичайні громадяни, так і багатші українці. Однак у відсотковому значенні найбільше постраждали ті, кому окупанти знищили усе майно.

А в абсолютних цифрах поменшало грошей у найбагатших українців. Зокрема, ще на початку лютого 2022 року у Forbes-Україна розпочали процес оцінки найбагатших людей нашої країни.

Згідно з ними, тоді статки Ріната Ахметова оцінювали у 13,7 мільярда доларів. Однак війна все змінила. Зараз це в межах від 4 до 5 мільярдів доларів,

– сказав Ланда.

Основні втрати – це металургійні активи, що були розміщені у Маріуполі. Їх можна було продати за більш як 3,5 – 4 мільярди доларів, за різними оцінками. Однак щоб відбудувати їх з нуля потрібно приблизно 11 мільярда доларів.

Статки інших мільярдерів

Місто не так давно входило у десятку найкращих міст світу за витопленням сталі. Одразу два великих металургійних комбінатів було у Маріуполі – "Азовсталь" та Маріупольський металокомбінат імені Ілліча.

У доларовому еквіваленті Ахметов постраждав найбільше. Після нього, серед найбагатших українців, на другому місці по збитках є його партнер Вадим Новинський. Той втратив понад 2 мільярди.

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Нагадаємо, що олігарх Рінат Ахметов заявив про вихід з медійного бізнесу. Усі ЗМІ "Медіа Групи Україна" відмовляться на користь держави від усіх своїх ліцензій. Мова йде про телеканали, сайти та друковані видання медіахолдингу, який належить олігарху.

Рінат Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні. Щоправда, бізнесмен заперечує те, що він олігарх.