Зеленський відповів, скільки європейських миротворців знадобиться для безпеки України

Після укладання угоди про мир Україні знадобляться європейські миротворці для запобігання новій агресії з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що їхня чисельність має становити щонайменше 200 тисяч.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Водночас президент зауважив, що це буде лише частина необхідних гарантій безпеки для України.

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Скільки потрібно миротворців для безпеки України

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Зеленський розповів, скільки Україні потрібно європейських миротворців, щоб убезпечити себе від повторного нападу Росії.

З усіх європейців? 200 тисяч – це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого,

– заявив президент України.

Ця кількість приблизно відповідає чисельності всієї французької армії, яка, за даними Міністерства оборони Франції на 2020 рік, налічувала трохи більше 200 тисяч військових.

Зеленський наголосив, що така мінімальна кількість військ необхідна для гарантії безпеки, враховуючи, що російська армія налічує 1,5 мільйона осіб, тоді як українська – лише половину цього числа.

Він також підкреслив, що миротворчі сили стануть лише частиною гарантій безпеки для України.