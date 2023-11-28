Підступність Росії зашкалює: після бурі окупанти наростили ракетоносії в Чорному морі

У Чорному морі вирував шторм, який спричинив чимало лиха. Однак російські окупанти тримають напоготові ракетоносії "Калібрів". Два з них є підводними човнами.

Раніше було відомо, що в Чорне море Росія вивела фрегат "Адмірал Макаров". Власне, вранці 28 листопада у Військово-морських Силах проінформували, що до нього на підмогу підпливли 2 підводні човни.

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Загроза з моря: скільки "Калібрів" загалом

Як зазначають у ЗСУ, загальний залп ракет типу "Калібр" може становити до 16 одиниць. Тобто загроза ракетних обстрілів, попри мінливу погодну ситуацію, досить висока.

У Чорному морі перебувають 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 16 ракет,

– йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня закликають не панікували, хоч і атаки можливі. Натомість варто подбати про власну безпеку і в разі повітряної тривоги оперативно піти в укриття.



Яка ситуація в Чорному морі станом на 28.11.23, 08:00 / Інфографіка ВМС

Важливо, що в Азовському морі ворожі кораблі – відсутні та за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою не здійснювався. Водночас в Середземному морі було зафіксовано 2 ворожі кораблі.

Більше про шторм

Як повідомляли у ВМС, небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію на певний час повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

Аналітики з Інституту вивчення війни наголошують, що шторм пошкодив залізничні лінії окупантів в прибережних районах. Також він розсіяв мінні поля, спричинивши дрейф вибухівки по частині морського узбережжя.

Про негоду в районі Кримського півострова синоптики попереджали заздалегідь. Там зазначали, що хвилі сягатимуть від 6 до 8 метрів заввишки – тобто матимуть висоту триповерхового будинка.

У ВМС вчергове наголошують: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), коли вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS).