Розпакування танкіста: скільки коштує амуніція навідника
Танкіст має при собі менше спорядження, аніж, приміром, штурмовик. Річ у тім, що основна зброя танкіста – це його машина. В ній він не лише працює: іноді танк перетворюється на дім, в якому екіпаж не один день спить та їсть.
Дмитро Слободян – навідник-оператор підрозділу "Чорні Яструби". Навідник – це той, хто обирає тип снаряда, заряджає, наводиться та стріляє.
Дивіться також Широкий наступ росіян на Сході, ЗСУ відбили численні атаки: огляд карти боїв за 12 жовтня
Військовий розповів про своє екіпірування та назвав приблизну вартість повного спорядження.
"Лук" танкіста, зокрема, складається з:
- Плитоноски – 20 тисяч гривень;
- Сумка для скиду магазинів – 700 гривень;
- Турнікетів – 1500 гривень за штуку;
- Шолома – 15 тисяч гривень;
- Навушників – 3 тисячі гривень;
- Берців – 6 тисяч гривень.
Речами зазвичай забезпечує бригада, але дещо бійці купують за власний кошт. Так, Дмитро купив собі берці – каже, вони практичніші.
Під час торішнього контрнаступу на Донеччині ми з хлопцями жили у посадці два тижні. Це було восени. Спали та їли у танку, це був наш дім. У таких випадках ти можеш не знімати взуття цілий тиждень. Тому воно має бути зручним,
– сказав Дмитро.
Дмитро Слободян про те, скільки коштує спорядження танкіста: дивіться відео
Скільки коштує танк
Також навідник показав, як заводиться танк. Вартість машини українського виробництва, на якій він працює, складає приблизно 13 мільйонів гривень.
Вона споживає 4 літри солярки на 1 кілометр. Повний бак вміщує 1200 літрів палива.
"Все залежить від того, як ти будеш їздити. У середньому ця машина споживає 400 літрів на 100 кілометрів шляху, але в залежності від конкретної машини цифри будуть відрізнятися", – зазначив Дмитро.