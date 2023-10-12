Розпакування танкіста: скільки коштує амуніція навідника

Танкіст має при собі менше спорядження, аніж, приміром, штурмовик. Річ у тім, що основна зброя танкіста – це його машина. В ній він не лише працює: іноді танк перетворюється на дім, в якому екіпаж не один день спить та їсть.

Дмитро Слободян – навідник-оператор підрозділу "Чорні Яструби". Навідник – це той, хто обирає тип снаряда, заряджає, наводиться та стріляє.

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Військовий розповів про своє екіпірування та назвав приблизну вартість повного спорядження.

"Лук" танкіста, зокрема, складається з:

Плитоноски – 20 тисяч гривень;

Сумка для скиду магазинів – 700 гривень;

Турнікетів – 1500 гривень за штуку;

Шолома – 15 тисяч гривень;

Навушників – 3 тисячі гривень;

Берців – 6 тисяч гривень.

Речами зазвичай забезпечує бригада, але дещо бійці купують за власний кошт. Так, Дмитро купив собі берці – каже, вони практичніші.

Під час торішнього контрнаступу на Донеччині ми з хлопцями жили у посадці два тижні. Це було восени. Спали та їли у танку, це був наш дім. У таких випадках ти можеш не знімати взуття цілий тиждень. Тому воно має бути зручним,

– сказав Дмитро.

Дмитро Слободян про те, скільки коштує спорядження танкіста: дивіться відео

Скільки коштує танк

Також навідник показав, як заводиться танк. Вартість машини українського виробництва, на якій він працює, складає приблизно 13 мільйонів гривень.

Вона споживає 4 літри солярки на 1 кілометр. Повний бак вміщує 1200 літрів палива.

"Все залежить від того, як ти будеш їздити. У середньому ця машина споживає 400 літрів на 100 кілометрів шляху, але в залежності від конкретної машини цифри будуть відрізнятися", – зазначив Дмитро.