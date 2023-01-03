У Росії хочуть добудувати бомбардувальники із радянських "заготовок", – Defense Expres

Кількість фактично боєготових літаків стратегічної авіації РФ значно менша заявленої "на папері". Наразі в країні-агресорці хочуть добудувати бомбардувальники із радянських "заготовок".

Російська "Об'єднана авіабудівнича корпорація" 30 грудня 2022 року оголосила, що завершила виготовлення модернізованих бомбардувальників Ту-160М. Після цього літаки мають пройти весь необхідний комплекс випробувань.

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Росіяни почали виготовляти літаки з радянських залишків

У Defense Expres пояснили, що специфіка ситуації в тому, що перший із цих двох Ту-160М – стройовий бомбардувальник зі складу "ВКС РФ", а от другий – виготовлений із комплектуючих, які залишились ще з часів СРСР.

За 2022 рік російська ОАК прозвітувала про передачу вже двох Ту-160, виготовлених із радянських "заготовок". На позначення цього специфічного процесу росіяни вже вигадали слово в рамках свого "воспроізводство".

Наразі у Росії хочуть збільшити флот своєї стратегічної авіації. Але оскільки проєкт по розробці перспективного бомбардувальника під індексом "ПАК ДА" провалився, країна-агресорка вирішила обрати Ту-160М як "простіший" для реалізації варіант. Проте зараз росіянам потрібно буквально "з нуля" відновити весь ланцюжок по виробництву Ту-160, тож окупанти вирішили використати "заготовки", які стоять на заводських стапелях ще з часів СРСР.

Окупанти затіяли це ще у 2021 році

У відкритих джерелах немає даних, на яку орієнтовну кількість "бортів" у росіян є "заготовки". Проте в грудні 2022 року у відкритих джерелах з’явилась вказівка, яка дозволяє стверджувати – агресори могли почати також добудову шести бомбардувальників Ту-22М3, роботи по яких були призупинені в 1993 році, бо грошей тоді не було. Це вже готові планери, на які не встигли поставити двигуни та бортову електроніку.

Цікаво, що міноборони Росії та Казанській авіазавод почали перемовини про добудову цих літаків ще у 2021 році. Проте тоді перемовини затягнулись через те, що було незрозуміло, як оцінювати вартість літаків і де взяти двигуни до них.

Сама історія про виробництво бомбардувальників із комплектуючих як мінімум 30-річної давнини може виглядати гротескно. Але самі росіяни можуть вважати це відносно швидким та надійним способом поповнити парк своєї стратегічної авіації, де середній вік "бортів" обчислюється в діапазоні 30 – 40 років,

– мовиться у повідомленні.

У ГУР МО вважають, що кількість фактично боєготових літаків Росії може обчислюватись на рівні 60% від заявленого "на папері" показника.