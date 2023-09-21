Проблема не у літаках: Росії катастрофічно бракує льотчиків із бойовим досвідом

У Росії стає дедалі більше проблем з авіацією. Їхні літаки іноді розбиваються і без сторонньої допомоги, але й іноді знищенню бортів допомагають невідомі добрі диверсанти. Однак літаків в росіян є ще багато, чого не можна сказати про пілотів.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів в ефірі 24 Каналу, що російські літаки в якийсь момент можуть закінчитись. Проте набагато ефективніше знищувати не їх, а льотчиків, які уже є в дефіциті.

Вас також може зацікавити Як Китай постачає дрони Росії, обходячи санкції: схеми та де навчаються російські пілоти

Проблема не з бортами, а з людьми

У середу, 20 вересня, у Воронезькій області розбився російський винищувач Су-34. Це відбулось під час виконання навчально-тренувального польоту. Двоє членів екіпажу могли катапультуватися.

Цікаво, що того ж дня у Пензенській області "мінуснувся" ще один літак "Бекас". Причини падіння не повідомили, однак є інформація, що пілот таки загинув.

Літаків у них, на жаль, дуже багато. Мовиться про приблизно 2200, з якими вони почали вторгнення. Втратили вони десь 10%. Але якщо говорити про бойові літаки, їх використовували частіше, тому й втрати більші – близько 25 – 30%. Чи можуть вони закінчитись? Так, можуть,

– зазначив Павло Нарожний.

При цьому зараз росіяни не настільки масово використовують авіацію. В Україні є потужні системи ППО, хоч їх і не вистачає. Втім, яскравим прикладом знищення ворожих літаків навіть за складних умов стало збиття Су-30 при висадці на "вишки Бойка". Тоді його знищили за допомогою ПЗРК.

"Але більш реальна проблема не в літаках, а в льотчиках. Доволі часто вони потрапляють до нас в полон. Або бачимо повідомлення про смерть командира полку, який сів за штурвал і виконував бойове завдання. Це означає, що в них невелика кількість льотчиків з реальним бойовим досвідом", – зауважив військовий експерт.

Саме тому керування літаками довіряють високим чинам. За час повномасштабного вторгнення було ліквідовано близько 300 пілотів – разом із пораненими, вбитими та тими, хто перебуває в полоні. Але хай там як – це величезна кількість льотчиків. На навчання лише одного може йти близько 10 років і мільйони доларів.

Павло Нарожний про проблеми росіян з авіацією та льотчиками: дивитись відео

Знищення російської авіації: що відомо