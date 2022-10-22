Скільки абонентів залишились без світла: в ОП назвали цифри

Через масовану ракетну атаку росіян понад мільйон українців тимчасово залишились без електроенергії. Однак ремонтники вже працюють на місцях "прильотів".

Окупанти продовжують бити по енергетичних об’єктах в різних областях. Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Масовані удари росіян по енергетичних об'єктах України: все, що відомо про наслідки

Скільки людей без світла

в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів,

в Миколаївській – 188 400,

у Волинській – 102 000,

в Черкаській – 242 000,

в Рівненській – 174 790,

в Кіровоградській – 61 913,

в Одеській – 10 500.

Загалом сили ППО знищили 18 ракет. Тимошенко зазначив, що фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження, тому електропостачання відновлять.

Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, на об'єктах, куди поцілили сьогодні ворожі ракети, обійшлося без постраждалих. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, аби 62 тисячі абонентів якнайшвидше отримали електрику.

Людей просять економити світло

В Укренерго наголосили, що масштаб пошкоджень може бути такий самий як під час атаки 10 – 12 жовтня. Ба більше, він навіть може перевищити наслідки тих ударів.

Аби зменшити навантаження на систему, поки тривають ремонти, у 10 областях ввели відключення світла:

у Києві та Київській області,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській областях.

Людей наполегливо закликають економити електрику. Зокрема, у пікові години не використовувати енергоємні електроприлади та вимкнути зайве освітлення.

Може зацікавити – що відомо про масовану ракетну атаку по західних областях: відео