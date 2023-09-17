Цифри вражають: скільки людей врятувала ДСНС за час повномасштабної війни

В Україні 17 вересня відзначають День рятувальника. У МВС розповіли, скільки людей врятували надзвичайники за півтора року війни.

Оприлюднені цифри справді вражають. Важливо розуміти, що йдеться про порятунок щодня, щохвилини, без вагань.

До слова Розміновують, витягують з води і вогню, зберігають життя: в Україні відзначають День рятівника

Тисячі врятованих життів завдяки ДСНС

Очільник МВС зауважив, що випадкових людей у лавах ДСНС немає. Адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді.

Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій — усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників.

Складний та ризикований шлях об'єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду — збережені життя. Надзвичайники з початку повномасштабної війни врятували понад 11 600 людей,

– підкреслив Ігор Клименко.

Міністр уточнив, що:

5357 – дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель,

3009 врятовано з побутових пожеж,

2112 – на об'єктах гірничої галузі,

564 – у горах,

476 – на водоймах,

141 – під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні я першочергово дякую вам саме за тисячі врятованих доль. І за безпеку, яку ви повертаєте людям. З Днем рятівника! Слава наших героям без зброї!" – підкреслив очільник МВС.

Від 24 лютого 2022 надзвичайники врятували понад 11 600 людей: дивіться відео

Понад 3000 врятованих за 2023 рік

У ДСНС уточнили, що за цей рік уже врятували понад 3000 осіб. Також наголосили, що підрозділи щодня працюють задля того, аби зберегти найцінніше, – людські життя.

Пам'ятайте: якщо вам потрібна допомога ви завжди можете розраховувати на наших мужніх, сміливих і рішучих рятувальників та рятувальниць. У будні і вихідні, вдень та вночі – ми завжди поруч!

– підкреслили в ДСНС.

Від початку 2023 врятовано вже понад 3000 людей / Інфографіка ДСНС

