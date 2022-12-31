Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, багато поранених

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. Напередодні нового року, 31 грудня, окупанти вкотре завдали масованої атаки по нашій державі.

Зокрема, вибухи пролунали у Києві. Вперше про це повідомили близько 14:00.

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Що відомо про вибухи в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському.

За його інформацією, є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

За попередньою інформацією, в Солом'янському районі одна людина загинула. Також є кілька постраждалих.

У Солом'янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів. Ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом'янському районі столиці,

– написав Кличко.

Згодом Кличко повідомив, що у Києві загинув літній чоловік. Одна людина перебуває в украй важкому стані.

Під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Його госпіталізують медики. Загалом уже – 13 постраждалих.

Що відомо про руйнування

У Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає.

У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель.

У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель.

Є руйнування у Дніпровському районі.

Чергова терористична атака росіян

У КМВА повідомили, що в районі Києва знищено 7 повітряних цілей.

У Офісі Президента показали наслідки атаки по столиці України. На фото помітно, що російські окупанти поцілили в готель у центрі Києва.

Російський новий рік за святковим столом – це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать "свята". Терористи та вбивці!

– написав Кирило Тимошенко.



Наслідки ракетного удару / Фото Кирила Тимошенка