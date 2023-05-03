У I кварталі 2023 року Метінвест сплатив понад 2,5 мільярди гривень податків до бюджету України

Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Метінвест Ріната Ахметова залишається опорою для економіки країни. З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, Група у I кварталі 2023 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 2,5 мільярди гривень податків і зборів.

Так, за січень-березень 2023 року українські підприємства Метінвесту сплатили близько 725 мільйонів гривень єдиного соціального внеску, понад 649 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб та близько 442 мільйонів гривень податку на прибуток.

Читайте також Вже пів мільйона українців отримали допомогу від Метінвеста Ахметова з початку війни, – ЗМІ

Також значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали:

плата за землю – понад 288 мільйонів,

плата за користування надрами – близько 174 мільйонів гривень,

екологічний податок – майже 136 мільйонів гривень.

Не в традиціях українців опускати руки. Тому підприємства Метінвесту продовжують наповнювати скарбницю України в надскладних воєнних умовах, під постійною загрозою ворожих обстрілів. Ми тримаємо стрій на економічному напрямі попри втрату контролю над маріупольськими комбінатами, блокаду портів та інші негативні для галузі чинники. Адже розуміємо, що бізнес має працювати на перемогу, а потім і на відбудову України. Всі як один, бо країна в нас одна,

– наголосив Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.