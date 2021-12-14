Скільки полонених українців перебувають у катівнях бойовиків: серед них є й військові

Омбудсменка Людмила Денісова поспілкувалась з сім'ями громадян України, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Загалом зараз полонених – 300 осіб, серед яких 40 військовослужбовців.

За словами омбудсменки, вона обмінялась з родичами інформацією про дотримання прав полонених та процес їхнього звільнення. Зокрема говорили про умови тримання у Макіївській виправній колонії №32, де помер український політв'язень.

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"Там, як і у всіх колоніях на тимчасово окупованих територіях, незадовільні умови утримання. Через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами", – повідомила Денісова.

"Гуманітарка" до полонених не потрапляє

За її даними, цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу. До прикладу, з останнього такого конвою до них потрапили лише туалетний папір, мило та зубна паста.

Денісова підкреслила, що окупанти ігнорують домовленості нормандського формату про повне забезпечення та безумовний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, яких утримують в ОРДЛО.

Звертатимуся до президента МКЧХ Петера Маурера з проханням перевірити розподіл гуманітарної допомоги, а також здійснити візит до Макіївської ВК №32 з метою перевірки умов утримання та забезпечення медикаментами. Людмила Денісова Уповноважена Верховної Ради України з прав людини

Українські полонені в колоніях ОРДЛО

На тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують українських громадян.

Окупанти жорстоко знущаються з них, вимагаючи гроші. Мовиться про порушення у Макіївській колонії №32 та Сніжнянській виправній колонії №127.

У цих установах систематично залякують та вимагають гроші у в'язнів. Керівництво встановлює на кожну особу певну суму, яку ув'язнені мають щомісяця віддавати.

Якщо люди відмовляються платити – починається справжнє пекло. Їх переводять до іншого бараку, який абсолютно не пристосований для проживання.

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Текст публікації Людмили Денісової:

Провела онлайн-зустріч з рідними українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Їх наразі налічується 300 осіб, зокрема, 40 військовослужбовців.

Обмінялися наявною інформацією про стан додержання прав наших громадян, процесу їх звільнення, умов утримання у сумнозвісній Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв'язень.

Там, як і у всіх колоніях на тимчасово окупованих територіях, незадовільні умови утримання. Через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами.

Також цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу внаслідок невиконання домовленостей лідерів у рамках нормандського формату, досягнутих 09 грудня 2019 року в Парижі, а також 11 вересня 2020 року в Берліні щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб в ОРДЛО.

З останнього гуманітарного конвою, доправленого на тимчасово окуповану територію, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту.

Звертатимуся до президента МКЧХ Петера Маурера з проханням перевірити розподіл гуманітарної допомоги, а також здійснити візит до Макіївської ВК №32 з метою перевірки умов утримання та забезпечення медикаментами.