Росія в травні встановила новий рекорд за кількістю запущених по Україні дронів та ракет
У травні Росія суттєво наростила інтенсивність повітряних атак по Україні, застосувавши найбільшу з початку року кількість ракет і дронів. Під час обстрілів ворог використав майже 8,4 тисячі засобів повітряного ураження.
Відповідну статистику опублікували журналісти видання OBOZ.UA.
Скільки дронів та ракет застосували росіяни?
Згідно з щоденними зведеннями Повітряних сил ЗСУ, травень став найінтенсивнішим місяцем від початку 2026 року за кількістю застосованих Росією ракет і безпілотників.
Загалом у небі над Україною було зафіксовано 210 ракет і 8 150 дронів різних типів.
Для порівняння, найменша кількість ударних безпілотників у 2026 році була зафіксована у січні – 4 452, тоді як мінімальна кількість ракет припала на квітень і становила 81 одиницю.
Як зазначають журналісти, травневі показники також перевищили попередні максимуми року: за ракетами – на 38 одиниць, а за безпілотниками – на 1 546. Протягом місяця також лише одна ніч минула без російських атак по території України.
Водночас травень став і місяцем найбільших втрат російської армії від початку року: загальні бойові втрати Росії вбитими та пораненими склали 33 770 осіб. Це на 1 050 більше, ніж у квітні, коли втрати становили 32 720 військових.
Ворог продовжує атаки: останні новини
Зранку в неділю, 31 травня, вибухи гриміли в Рівному та області. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, ціллю стало неробоче підприємство. За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали, на місці працюють усі відповідні служби.
30 травня окупанти вдарили дронами Запоріжжю – під ударом була промислова інфраструктура. За даними ОВА, ворожі удари пошкодили будівлі підприємств, а також житлові будинки, розташовані поруч. Внаслідок атаки один чоловік загинув, ще двоє людей постраждали.
Того ж ранку росіяни завдали повторного удару по місту. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об'єктів промислової інфраструктури виникла пожежа. Одна людина загинула, ще одна отримала травми.