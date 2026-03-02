Знищили понад 30 тисяч цілей: у ПС розповіли, чим Росія найчастіше атакувала у лютому
- Протягом лютого 2026 року протиповітряна оборона знищила понад 30 тисяч повітряних цілей, включаючи балістичні та крилаті ракети, а також тисячі ударних і розвідувальних безпілотників.
- Серед збитих цілей: аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", крилаті ракети "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" та різні дрони.
Протягом лютого 2026 року протиповітряна оборона знищила десятки тисяч ворожих цілей різних типів. Серед них – ракети, ударні та розвідувальні безпілотники, повідомили у Повітряних Силах.
У лютому росіяни били, зокрема балістикою та крилатими ракетами, а також дронами. Детальну статистику роботи ППО оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.
Які ракети змогли збити у лютому?
У лютому 2026 року підрозділи протиповітряної оборони знищили понад 30 тисяч повітряних цілей. Зокрема, ліквідовано балістичні та крилаті ракети різних типів, а також тисячі ударних і розвідувальних безпілотників:
- 3 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 10 крилатих ракет "Калібр";
- 87 крилатих ракет Х-101;
- 7 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 12 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 35 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 8 протикорабельних ракет "Циркон";
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 3238 ударних БпЛА типу Shahed;
- 682 розвідувальних БпЛА;
- 26008 БпЛА інших типів.
Крім того, авіація Повітряних сил здійснила 576 вильотів літаків. Із них близько 398 були виконані для винищувального прикриття, понад 112 – для ураження наземних цілей та підтримки військ.
Повітряні сили підбили підсумки роботи за лютий: дивіться відео
Що відомо про посилення української ППО?
Ефективність української ППО суттєво зросла завдяки отриманню винищувачів покоління 4+, зокрема F-16, та підвищенню бойового досвіду пілотів. Росія намагається виснажити українські запаси дорогих ракет PAC-3, запускаючи старі ракети Х-22, які важко перехопити без спеціалізованих систем.
Сили оборони України збивають майже всі повітряні цілі противника завдяки покращеним засобам протидії. Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що це, ймовірно, пов'язано з значним покращенням засобів протидії російським ракетам.
Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські дрони-перехоплювачі знищують кожен третій ворожий ударний безпілотник. Основним викликом для української ППО є масовані атаки різних типів БпЛА, включаючи "Шахеди".