"Україну використовують як полігон": росія випустила по нашій країні понад 3 тисячі ракет

російська армія щодня запускає ракети по українських містах. З початку повномасштабної війни агресор використав проти нас понад 3 тисячі крилатих ракет.

Кількість артилерійських снарядів, які прилетіли на українську землю, порахувати неможливо. Уся ця смертоносна зброя знищила вже сотні житлових будинків та життів.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що попри неможливість підрахувати точну кількість випущених снарядів, встановити винних – точно можливо.

Можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і понад 8 років. Це буде зроблено,

– наголосив глава держави.

Які ракети росіяни застосовують проти України

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що українська земля фактично стала для росії полігоном. Адже саме по Україні окупанти випробовують свої сучасні ракети та ті, які були виготовлені ще за часів срср. Вони гатять по мирних містах:

крилатими й авіаційними ракетами,

ракетами оперативно-тактичних комплексів, таких як "Точка-У" та "Іскандер",

смертоносними снарядами "Онікс" берегового комплексу "Бастіон",

старими радянськими ракетами Х-59, Х-22, Х-31.

Останніми тижнями російська армія атакує наземні цілі зенітними ракетами із комплексу С-300. Їхнє основне призначення – знищення повітряних цілей.

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Цей комплекс може працювати як по повітряних, так і по наземних та надводних цілях. Щоправда, ураження об'єктів не буде таким руйнівним, як при роботі типових вогневих засобів по землі,

– пояснили військові.

Використання зенітних ракет для наземних цілей пояснюється тим, що росіяни економлять сучасне озброєння. Ймовірно, вони мають надлишок ракет С-300 й тому використовують їх у прифронтових зонах – на Миколаївщині та Харківщині.

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