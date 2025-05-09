The Economist оцінили темпи виробництва ракет "Іскандер" та Х-101 у Росії

Російська оборонна промисловість "з надзвичайною швидкістю" виготовляє боєприпаси – зокрема, ракети "Іскандер" та Х-101. У The Economist оцінили темпи виробництва ракет у Росії.

У своєму аналізі видання посилалося на оцінки України та Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Скільки ракет виготовляє Росія

Щорічно Росія виготовляє понад 1400 ракет "Іскандер" та 500 крилатих ракет Х-101. Про це пише The Economist, посилаючись на оцінки української сторони та аналітичні дані Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Як зазначає видання, хоча деякі напрямки виробництва розгортаються надзвичайно динамічно, інші – зокрема випуск бронетехніки – стикаються з проблемами.

Тільки 10-15% з 1500-2000 танків і 3 тисячі інших бойових броньованих машин, вироблених щорічно, є новими,

– уточнюється в статті з посиланням на звіт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Аналітики попереджають: якщо інтенсивність бойових дій та втрат залишиться на нинішньому рівні, ці старі ресурси можуть вичерпатися вже до 2026 року. При цьому 2025-й може стати роком максимального навантаження для російських бронетанкових заводів.