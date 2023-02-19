Вже не вистачає: в ОК "Південь" розповіли про кількість "Калібрів" у Чорному морі

У російських окупантів залишилось мало ракет. Попри це, у них залишається високоточна зброя для конкретних цілей.

Високоточна зброя завжди напоготові. Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Скільки у Чорному морі "Калібрів"

Станом на ранок 19 лютого у Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, серед них є й ракетоносії. Це один надводний і один – підводний.

Наразі загальний залп може складати 8 ракет. Однак в окупантів ще є ракетоносії у пунктах базування.

Ми спостерігаємо невпевненість ворога у кількості ракет. Вони намагаються підвозити запаси "Калібрів" у Севастополь, оскільки їм вже їх не вистачає,

– зазначила Гуменюк.

Як швидко окупанти відновлюють запаси

За словами Гуменюк, поповнення запасів у росіян не дуже інтенсивне, оскільки виробництво хоч і не зупинено повністю, але суттєво потерпає від санкцій.

"Це говорить про те, що швидкість відновлення запасу не така, як вони б хотіли. Однак ми бачили загальну оцінку експертів, що кількість "Калібрів" у них залишилась на рівні близько 20%. Це критично низький рівень запасу. Але ми розуміємо, що вони можуть використовувати якісь додаткові ракети", – додала Гуменюк.

Яких ракет у Росії залишається в достатній кількості

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни продовжуватимуть виготовляти нові ракети та використовуватимуть усі компоненти, що лишилися для виробництва високоточного озброєння. Насамперед мовиться про такі ракети як "Іскандери", Х-101, Х-555 та "Калібр".

Що стосується інших типів озброєння, то росіяни все ще мають у достатній кількості ракет типу Х-22, зенітних ракет, зокрема до комплексів С-300. Саме тому загроза ракетних обстрілів залишається. Ба більше, є ймовірність отримання Росією іранських балістичних ракет.