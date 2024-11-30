Чи є загроза ударів "Калібрами": Братчук оцінив ситуацію в морі

Станом на ранок 30 листопада в Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Росіяни продовжують застосовувати по Україні ці ракети.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в розмові з 24 Каналом зауважив, що це сигнал для союзників України, які зобов'язані допомогти нашій державі, щоб ЗСУ могли відбивати російські масовані атаки, зокрема і "Калібрами".

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Росія готується завдати нового удару

Під час нещодавньої атаки "Калібрами" по Одеській області Росія масово застосувала цей вид ракет, всі вони були збиті.

На жаль, ворог сьогодні має умови для переспорядження крилатих ракет морського базування типу "Калібр", він це робить в порту Новоросійська. Ворог ховається, наприклад, в районі Геленджика, може звідти здійснювати пуски,

– розповів Братчук.

Тому, з його слів, загроза ударів "Калібрами" є постійною і противник готується до чергової атаки.

Братчук зазначив, що Росія намагається максимально завдати шкоди енергетичній інфраструктурі, занурити Південь України та й загалом всю державу у темряву. З його слів, це робиться для того, аби створити умови для керованого хаосу, коли люди отримають некомфортні умови життя.

Противник хоче, щоб люди обурилися і піднялись з закликами закінчити війну на будь-яких умовах. Сподіваюсь, що ніколи не побачимо таких настроїв серед переважної більшості українців, треба терпіти,

– озвучив Братчук.

Речник УДА "Південь" підсумував що обстріли Одещини з боку противника тривають кожного дня. Днями ворог запустив "Шахеди", є поранені (7 людей), пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків. Противник, застосовуючи "Шахеди" і ракети, демонструє свій тероризм на увесь світ, показує, що готовий до жорстких дій.