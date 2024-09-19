Можуть повторити долю Торопця: скільки ще головних арсеналів Росії є у досяжності України

Напередодні Сили оборони завдали удару по одному з головних арсеналів Росії у Торопці Тверської області. Втім, у досяжності України є ще щонайменше 6 таких складів.

Загалом таких арсеналів ГРАУ у Росії налічується близько двох десятків. Про це повідомляє Defence Express.

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Де розташовані головні арсенали Росії у досяжності України

У виданні зауважили, що історично склалося так, що більшість головних арсеналів Росії розташовані в тилу основного напряму удару радянської армії часів Холодної війни проти НАТО, тобто в географічному центрі європейської частини країни-агресорки.

Точно невідомо, чим саме було завдано удару, хоча є чутки про використання "Паляниці". Однак, якщо взяти до уваги умовну дальність до 750 кілометрів, то в зоні ураження України ще 6 головних арсеналів ГРАУ Росії.

По яким головним арсеналам може ще вдарити Україна / Фото Defence Express

Що відомо про головні арсенали, які в досяжності України

23-й арсенал ГРАУ

23 арсенал ГРАУ розташований всього за 16 кілометрів на південь від знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець.

Цей склад приблизно вдвічі менший за знищений, його площа близько 2,6 квадратних метрів, тоді як 107-й арсенал мав площу близько 5 квадратних метрів. Невідомо, які саме боєприпаси зберігаються на 23 арсеналі.

Втім, те, що було атаковано саме 107-й арсенал, а не цей, свідчить про менше значення останнього.

Де розташований 23 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

13 арсенал ГРАУ

Далі на північ, у Новгородській області, поблизу селища Котово, розташований 13 арсенал ГРАУ.

Він розташований приблизно за 680 кілометрів від кордону з Україною, що на близько 200 кілометрів далі, ніж Торопець. Площа цього складу становить близько 3 квадратних кілометрів.

Де розташований 13 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

51 арсенал ГРАУ

51 арсенал ГРАУ, розташований на схід від Москви під містом Кіржач у Владимирській області.

Хоч він є відносно близькою ціллю, втім його ураження може бути набагато важчим через щільність ППО.

Цей великий склад має площу близько 3,5 квадратних кілометрів і розташований приблизно за 530 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований 51 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

73 арсенал ГРАУ

Ще один арсенал ГРАУ у Владимирській області – 73, розташований поблизу селищ Іваново, Крутово та Есено. Його можна вважати найбільшим, оскільки його площа складає близько 7 квадратних кілометрів.

Цей склад пройшов значний ремонт та модернізацію між 2018 та 2021 роками, як і 107-й арсенал, що може свідчити про зберігання не лише великої кількості боєприпасів, але й цінних виробів.

Він розташований приблизно за 650 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований 73 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

67 арсенал ГРАУ

Один з найближчих арсеналів ГРАУ – 67. Він розташований під містом Карачев у Брянській області, всього за 114 кілометрів від кордону з Україною.

Він розташований впритул з 20-тисячним населеним пунктом. Станом на 2021 рік, за детальними супутниковими знімками видно, що частина боєприпасів на складі площею близько 3,5 квадратних кілометрів зберігалася просто неба.

Де розташований 67 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

68 арсенал ГРАУ

Найбільш віддалений арсенал ГРАУ – 68, розташований під містом Моздок у Північній Осетії.

Він розташований приблизно за 700 кілометрів від лінії фронту. Це ще один модернізований склад з площею 2,2 квадратних кілометри.

Де розташований 68 арсенал ГРАУ / Фото Defence Express

Водночас у виданні зауважили, що цей перелік не є вичерпним. Він охоплює лише склади ГРАУ, а не всі великі склади боєприпасів, як, наприклад, знищений склад під Воронежем, де було понад 5000 тонн снарядів та ракет.

Також потрібно враховувати, що українські атаки можуть націлюватися не тільки на склади боєприпасів, але й на виробництва, включно з виробництвом вибухових речовин.