Скільки років Путін із засц*ного пітерського підворіття зібрався воювати з Україною

Сидить перед камерами одутлий, погано освічений, тупуватий чувак, розмірами трохи більше за х*й Петра Першого, й розмірковує про те, що він – новий збирач земель.

Мімікрування пітерського гопника

Петро воював 21 рік – і він воює! Нефігова у нас, однак, перспектива. І все на благо Росії! Все для її величі!

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Хтось, будь ласка, скажіть чувакові, що він – не Петро. Він – Вован! І не з Гогенцоллернів, а просто відрижка пітерського засц*ного підворіття. І не 18 століття надворі, а 21.

Куди поділася денацифікація? Де демілітаризація? Він, виявляється, землезбирач! Знову брехня та перевзування в повітрі.

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"Цар" дикого набріддя

У 21 столітті ця маленька нікчема вирішила, що може просто прийти і забрати чуже, розповідаючи, що повертає своє, й думає, що йому повірять. Або йому все одно повірять чи ні.

Про що з цим ідіотом говорить Макрон? Яке обличчя треба зберегти? Перед ким? Яка огидна дрібна істота, брехлива і нечистоплотна до мозку кісток! Гідний вождь тупого суспільства! Гідний гімн*командувач мародерів, ґвалтівників та окупантів. Фу.

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