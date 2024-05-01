Скільки Росія має ракет "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69: ГУР назвало кількість

Головне управління розвідки Міністерства оборони України назвало орієнтовні запаси в Росії. Йдеться про ракети типу "Циркон", "Онікс", "Калібр" та Х-69.

Зокрема, у ГУР МО описали динаміку російського виробництва подібного виду озброєння, яким окупанти атакують цивільне населення нашої держави.

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Скільки таких ракет має Росія

Як розповіли в українській розвідці, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон". Водночас темпи виробництва цього виду озброєння сягає до 10 одиниць на місяць.

Зокрема, ворог наразі має близько 400 одиниць крилатих ракет 3M55/3М55М "Онікс"/"Онікс-М". Зазначається, що темпи виготовлення подібного озброєння становлять до 10 одиниць на місяць.

Водночас крилатих ракет 3М-14 "Калібр" в окупантів зараз близько – 270 одиниць. Згідно з інформацією ГУР МО, темпи виробництва – 30 – 40 одиниць на місяць.

Також повідомляється, що росіяни станом на зараз мають 45 одиниць керованих авіаційних ракет Х-69. Темпи виробництва – 1 – 3 одиниці на місяць.

Що цьому передувало

Раніше представник ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що Росія має приблизно 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю польоту понад 350 кілометрів.

Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше ніж 900 ракет,

– зазначив він.

Представник ГУР додав, що російські війська починають масовані обстріли, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет, як тільки цей показник стає меншим – вони припиняють масовані удари, тому зараз вони наближаються до свого ліміту.

За прогнозами Скібіцького, у квітні Росія планувала виробити близько 40 ракет Х-101. Далі росіяни будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "Шахедів".