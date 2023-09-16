Щодня по 300 мільйонів доларів: скільки Росія витратила на війну проти України за півтора року

Росія розв'язала геноцидну війну проти України. Щоденно окупанти витрачають на свою так звану "спецоперацію" близько 300 мільйонів доларів.

Журналісти спробували підрахувати, скільки за півтора року повномасштабного вторгнення Росія витратила на війну. Звернімо увагу, що сума може бути значно більшою, адже не містить супутніх витрат ворога.

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Витрачає більше, ніж планувала

Як зазначають у виданні, росіяни за січень – червень 2023 року витратили більше, ніж планували за весь цей рік. Водночас це не заважає окупантам подвоювати військовий бюджет. Правда, вартість російського солдата продовжує падати.

Якщо говорити про прямі витрати та вартість знищеної техніки, то за 18 місяців (з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року) вони складають близько 167,3 мільярда доларів. Відповідні розрахунки Forbes зробив, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

За півтора року Росія витратила понад 167 мільярдів доларів / Інфографіка Forbes

У цю суму не входять постійні видатки на оборону, що не мають зв'язку з військовими діями. А ще вона не містить економічних втрат, яких зазнає країна-агресорка.

Найбільші витрати Росії:

забезпечення військових дій – 51,3 мільярда доларів;

– 51,3 мільярда доларів; зарплати військових – 35,1 мільярда доларів;

– 35,1 мільярда доларів; вартість знищеної техніки – 34 мільярди доларів;

– 34 мільярди доларів; компенсації родинам загиблих – 25,6 мільярда доларів;

– 25,6 мільярда доларів; компенсація родинам поранених – 21 мільярд доларів.

Зарплати солдатів скоротилися

Передовсім зауважимо, що рубль різко впав. Після цього "вартість" солдата країни-агресорки значно скоротилася. Наприклад у 2022 році на одного бійця на день сумарно витрачали 200 доларів, то у 2023 році йдеться вже про 120 доларів.



Витрати на солдатів суттєво скоротилися / Інфографіка Forbes

Reuters пишуть, що за перше півріччя 2023 року Росія на потреби оборони витратила 5,59 трильйона рублів. Це на 600 мільярдів більше, ніж закладалося на бюджет на цілий рік. Через це уряд подвоїв планові витрати федерального бюджету на оборону, наростивши суму до 9,7 трильйона рублів. Загальний бюджет – 29 трильйонів рублів. Себто на забезпечення війська витратять 33% федерального бюджету.

Впали також розміри компенсацій за загиблих і поранених. Знову ж таки, у прив'язці до курсу рубля. Так, за загиблого раніше давали 110 тисяч доларів, а тепер – близько 65 тисяч. А за пораненого замість 45 тисяч доларів дають 27 тисяч.

У категорії забезпечення війська Росія найбільше витратила на ракети. Мовиться про понад 21 мільярд доларів.

Артилерійські обстріли дорого обійшлися Росії / Інфографіка Forbes

Росія також втратила тисячі одиниць техніки за ці півтора року. Вони обійшлися ворогові у понад 34 мільярди доларів.



Чимало грошей Росія витратила на техніку, яку вже знищили / Інфографіка Forbes