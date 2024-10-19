Скільки Росія ще зможе воювати та що має зробити Україна, аби у 2025 році стався перелом у війні

У Росії намітились серйозні проблеми з ресурсами, зокрема людськими, однак з цим ситуація у них набагато краща, ніж з запасами техніки та озброєння.

В росіян ресурсів залишилось орієнтовно на 1 рік війни в такій інтенсивності як зараз. Людського ресурсу може вистачить на 1,5 – 2 роки. Такий прогноз дав в етері 24 Каналу ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, зауваживши, що українська армія теж "сточується" і її також потрібно поповнювати.

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Мобілізаційний резерв в Україні більший

Як пояснив Дикий, питання не тільки в тому, скільки ресурсу має ворог, а й скільки його має Україна і як використовує. Він наголосив, що в росіян "залізо" закінчується швидше, ніж солдати й навряд чи Північна Корея може настільки допомогти боєприпасами Росії, аби дати їй тисячі танків чи гармат.

Україна вже дійшла до ситуації, коли її мобілізаційний резерв (потенційний) вже більший за російський завдяки тому, що за 2,5 роки в нас майже не мобілізовували. А от Росія почала масово набирати в армію з осені 2022 року і там цей резерв закінчується,

– розповів Дикий.

Однак це, зі слів ветерана антитерористичної операції, зіграє на користь України тільки у випадку, якщо вона нарешті цей ресурс почне набирати та використовувати. А якщо все буде так як зараз – воювати переважно силами тих, хто воює вже 2,5 роки, тоді, зі слів Дикого, ресурсу їй вистачить на пів року.

Умова, за якої на фронті може статися перелом на користь ЗСУ

Ветеран антитерористичної операції озвучив, що Україна сьогодні мобілізовує за місяць менше, аніж за цей період складають її санітарні втрати (не лише загиблі військові, а й поранені, які на певний час припиняють брати участь у бойових діях).

Таким чином українська армія, з його слів, "тане" і, якщо нічого не буде зроблено стосовно її поповнення, то Україну не врятує той факт, що у росіян ресурс закінчиться через 1 рік, бо в неї це станеться швидше, через 6 місяців.

Якщо Україна восени 2024 року почне нормальну мобілізацію, яка в Росії почалась восени 2022 року, грамотно кине в бій свій мобілізаційний резерв, тоді можна прогнозувати, що у 2025 році відбудеться перелом і ЗСУ будуть добивати російські війська, а не вони затискати українські,

– підсумував Дикий.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомив, що у Путіна є план, який полягає у тому, аби затягнути бойові дії та виграти війну "на виснаження". Аналітики зауважили, що російське військове командування зобов'язало свої війська вести наступальні дії вздовж лінії фронту на Сході, аби знесилити ЗСУ, щоб вони не мали змоги проводити контрнаступальні операції.