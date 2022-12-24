Скільки росіян підтримують війну проти України: свіже опитування

Ставлення росіян до війни проти України практично не змінюється. Станом на 24 грудня 71% громадян держави-агресорки підтримує війну, а фактично – геноцид українського народу.

Росіяни – великі патріоти й прихильники війни, коли вона не стосується їх особисто. Вони підтвердили це твердження масовими втечами за кордон після оголошення "часткової мобілізації".

До теми П'ють з калюжі та сплять у ямі: окупант розповів про умови, які забезпечило його командування

Як росіяни ставляться до війни

Ставлення громадян держави-агресорки до війни перевірили російські соціологи. Цікаво, що на 10 місяці війни росіяни почали дещо менше за нею слідкувати. Водночас рівень підтримки війни впав на 1%.

До речі, 50% росіян хочуть, щоб Кремль почав з Україною мирні переговори. У серпні за таку ідею виступали 44%.

Останні новини про війну в Україні

24 грудня російські окупанти потужно обстріляли Херсон з РСЗВ "Град". Унаслідок цього 10 людей загинули, а ще 55 – зазнали поранень. Багато з них перебувають у важкому стані. Надвечір росіяни поновили обстріли, в місті – нові пожежі.

ЗСУ ліквідували на війні 2 капітанів російської армії. Загалом ворог втратив на війні понад 101 тисячу військових.

В ОК "Південь" заявили, що найближчим часом Миколаївську область можуть повністю деокупувати.

Такі опитування говорять про те, що винним у війні проти України є не лише Путін. Величезна частина населення Росії підтримує його дії і несе таку саму відповідальність за вбивства цивільного населення.